Queda da Igreja Católica? Profecia de Nostradamus previu morte do Papa Francisco; entenda

As profecias de Nostradamus sempre deixaram pessoas no mundo todo intrigadas, já que muitas delas acabaram acontecendo com o tempo.

Michel de Nostredame, conhecido como Nostradamus, foi um médico, astrólogo e autor francês do século XVI, que se tornou famoso por sua obra “Les Prophéties”, publicada em 1555. Nesse livro, o profeta reuniu centenas de quadras poéticas escritas em linguagem enigmática.

A complexidade de seus versos abriu espaço para inúmeras interpretações, levando gerações a associarem seus escritos a eventos históricos marcantes. Afinal, o que ninguém consegue entender pode acabar se transformando em lenda.

Apesar da controvérsia sobre a precisão de suas previsões, a figura de Nostradamus continua despertando interesse popular sempre que acontecimentos globais significativos ocorrem, como no recente caso envolvendo a morte do Papa Francisco.

A Igreja Católica, segundo as previsões de Nostradamus, pode passar por mudanças após a morte do Papa Francisco. / Fonte: Freepik

Morte do Papa Francisco abala fiéis em todo o mundo

A morte do papa Francisco, confirmada nesta segunda-feira, impactou profundamente a comunidade católica e despertou reações emocionadas entre fiéis e líderes religiosos. Aos 88 anos, Francisco faleceu após complicações respiratórias, encerrando um pontificado de 12 anos.

Seu papado foi reconhecido como disruptivo, principalmente por sua postura em defesa dos pobres, abertura ao diálogo inter-religioso e críticas contundentes a temas como consumismo, humanidade, desigualdade e destruição ambiental.

Francisco deixa um legado singular. Ele foi o primeiro papa latino-americano, o primeiro jesuíta a ocupar o cargo máximo da Igreja Católica e também o primeiro pontífice da era moderna a suceder um papa renunciante, além de ser o primeiro da América Latina.

Durante sua trajetória, enfrentou desafios internos e externos com coragem e sensibilidade, o que consolidou sua imagem como uma liderança espiritual de relevância global. Sua morte agora abre um período de reflexão e expectativa sobre os rumos que o Vaticano seguirá com a escolha de outro Papa.

Segundo especialistas como Frei Betto, a tendência é que o próximo papa seja mais alinhado ao centro ou até à direita, o que pode representar mudanças significativas na linha de atuação da Igreja. Nos próximos dias, ocorrerá o Conclave.

Previsão de Nostradamus chama a atenção da web

Com o anúncio da morte de Francisco, viralizou nas redes sociais um trecho atribuído a Nostradamus, que muitos acreditam ter previsto esse momento. A quadra, embora sem data definida, fala sobre a morte de um “Pontífice muito velho” e a escolha de um “romano de boa idade” como sucessor.

O texto menciona ainda um período de enfraquecimento da Igreja, seguido por um pontificado vigoroso e provocador. Essa suposta previsão se encaixaria na narrativa do momento atual, conforme apontam internautas e entusiastas das profecias.

No entanto, é importante destacar que os escritos de Nostradamus são amplamente interpretativos. Muitos dos eventos históricos comumente associados a ele — como o incêndio de Londres, a Revolução Francesa ou o assassinato de Kennedy — foram relacionados após os acontecimentos.

Ainda assim, isso não impede que, em momentos marcantes como a morte de um papa, trechos de suas quadras ganhem nova visibilidade e passem a circular amplamente, reacendendo a curiosidade sobre sua obra. Apesar da controvérsia acadêmica, as profecias de Nostradamus continuam a exercer fascínio.

A combinação de linguagem simbólica e a ausência de dados precisos permite diferentes leituras, que se adaptam a contextos variados. Neste momento, a associação entre a quadra e a morte de Francisco reforça essa tradição de vincular previsões antigas a eventos contemporâneos.

Cerimônias pós-falecimento do Papa

Logo após o falecimento de Francisco, o Vaticano iniciou os rituais litúrgicos tradicionais que marcam a morte de um pontífice. As cerimônias começaram ainda na segunda-feira, com uma missa de sufrágio celebrada na Basílica de São João de Latrão, em Roma, conduzida pelo cardeal Baldo Reina.

Na sequência, fiéis se reuniram na Praça de São Pedro para rezar o terço em homenagem ao papa. A confirmação oficial da morte, seguida da deposição do corpo no caixão, ocorreu na capela privada do papa, presidida pelo camerlengo Kevin Farrell.

Na quarta-feira, o corpo de Francisco foi levado à Basílica de São Pedro, onde permanece em velório público para que fiéis possam prestar as últimas homenagens. O enterro ocorrerá na Basílica de Santa Maria Maggiore, também em Roma, decisão simbólica que quebra a tradição de sepultamento dos papas.

Como será escolhido um novo Papa?

A escolha do sucessor de Francisco acontecerá por meio do Conclave, reunião secreta dos cardeais da Igreja Católica com menos de 80 anos. O processo ocorrerá na Capela Sistina, no Vaticano, onde os cardeais permanecerão isolados até que um novo papa seja eleito com, no mínimo, dois terços dos votos.

O ritual tradicional inclui juramento de sigilo absoluto e sessões de votação rigorosamente controladas. Após cada votação, a queima das cédulas indica o resultado: fumaça preta sinaliza que nenhum nome foi escolhido, enquanto a fumaça branca anuncia a eleição de um novo pontífice.

A partir desse momento, o novo papa é apresentado ao mundo na sacada da Basílica de São Pedro. O conclave costuma ocorrer dias após o funeral do papa anterior, respeitando o luto e os ritos sagrados. O novo papa será o responsável por guiar a Igreja Católica em tempos de desafios e transformações.

