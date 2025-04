Brasil ficará INABITÁVEL em alguns anos? Previsão da Nasa é assustadora!

Segundo previsões da Nasa, em apenas 50 anos, algumas regiões do Brasil podem acabar inabitáveis devido a alguns problemas atuais.

A NASA, sigla para National Aeronautics and Space Administration, é a agência espacial dos Estados Unidos, conhecida globalmente por suas missões interplanetárias e contribuições tecnológicas. No entanto, seu papel vai muito além da exploração do espaço.

A agência também lidera pesquisas essenciais sobre o clima da Terra, utilizando satélites avançados e dados atmosféricos em tempo real para monitorar mudanças ambientais em todo o planeta. Esses estudos possibilitam prever desastres naturais, entender padrões climáticos e alertar sobre riscos futuros.

Diante do agravamento da crise climática, os dados fornecidos pela NASA se tornam ainda mais valiosos para orientar políticas públicas e estratégias de adaptação em nível global. É importante ficar alerta enquanto há tempo de reverter os problemas.

Segundo a Nasa, algumas regiões do Brasil podem se tornar desertos em alguns anos. / Fonte: Freepik

Nasa alerta: Brasil ficará inabitável em 50 anos

Um estudo recente conduzido pela NASA aponta um cenário preocupante para o Brasil nas próximas décadas. Segundo os dados divulgados, diversas regiões do país poderão se tornar inabitáveis em até 50 anos devido ao aumento progressivo das temperaturas e da umidade relativa do ar.

Os pesquisadores destacam que as áreas mais ameaçadas incluem estados do Centro-Oeste, Nordeste, Norte e até parte do Sudeste, o que abrange zonas densamente povoadas e ambientalmente frágeis. Essa conclusão reforça a urgência de medidas para conter o avanço do aquecimento global.

A metodologia utilizada pela NASA foi além da simples medição da temperatura do ar. Os cientistas aplicaram um modelo baseado na temperatura de bulbo úmido, que leva em consideração a interação entre calor e umidade.

Essa combinação pode elevar a sensação térmica a níveis perigosos para a saúde humana, mesmo em ambientes à sombra. Quando a umidade impede o corpo de transpirar de forma eficiente, há um risco crescente de hipertermia, que pode levar à morte em poucos minutos se não houver intervenção.

Publicada em revistas científicas de prestígio, como a Science Advances e a Nature Communications, a pesquisa lança um alerta global com foco específico no Brasil. Os resultados apontam que, caso as emissões de gases de efeito estufa não sejam drasticamente reduzidas, o país enfrentará uma crise.

O Cerrado, bioma já duramente afetado pelo desmatamento, é uma das áreas mencionadas como mais vulneráveis. A perda da capacidade de habitação nessas regiões traria impactos diretos sobre agricultura, abastecimento hídrico, migração populacional e saúde pública.

Calor extremo afeta humanos em diversos setores

As consequências do calor extremo não se limitam ao desconforto. A elevação contínua das temperaturas representa uma ameaça concreta à saúde humana, mesmo para indivíduos que não apresentam comorbidades, o que é muito sério.

Estudos demonstram que temperaturas acima de 37°C, quando associadas a uma umidade relativa superior a 70%, criam condições insalubres e podem causar colapsos térmicos. Quando a temperatura corporal ultrapassa 42°C, há risco imediato de falência de órgãos e morte.

Além disso, o calor agrava doenças pré-existentes, especialmente as cardiovasculares e respiratórias. Crianças, idosos e pessoas com condições de saúde vulneráveis sofrem os maiores impactos. Profissionais que trabalham ao ar livre, como agricultores e operários, enfrentam maior risco de insolação.

Nas cidades, o fenômeno das ilhas de calor urbano amplia ainda mais os efeitos negativos, pois a concentração de concreto e asfalto retém o calor, elevando a temperatura local. O impacto também se estende ao setor econômico.

A produtividade de trabalhadores em ambientes quentes tende a cair drasticamente, comprometendo atividades agrícolas, industriais e logísticas. O aumento no uso de ar-condicionado eleva o consumo de energia, pressionando a infraestrutura elétrica e ampliando os custos.

Quais outras regiões serão afetadas pelas mudanças climáticas?

O Brasil não é o único país sob ameaça. O estudo da NASA revela que outras regiões do mundo estão no mesmo caminho, com potencial de se tornarem inabitáveis nas próximas décadas. O sul da Ásia, o Golfo Pérsico, partes da China e do Sudeste Asiático são áreas críticas, onde as condições estão preocupantes.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Meteorológica Mundial (OMM) confirmam a gravidade da situação. Entre 2000 e 2019, o calor foi responsável por uma média de 489 mil mortes por ano, embora especialistas afirmem que a subnotificação seja comum.

As mortes causadas pelo calor tendem a se concentrar em populações mais pobres e em países em desenvolvimento, onde a infraestrutura de saúde é limitada. A vulnerabilidade dessas regiões se intensifica com o agravamento das mudanças climáticas.

A elevação dos mares, a intensificação das secas e a redução da biodiversidade são efeitos colaterais que se combinam aos eventos extremos, criando cenários de deslocamento forçado, insegurança alimentar e instabilidade social. O quadro é preocupante e exige respostas urgentes de governos.

Ainda dá tempo de fazer algo para evitar o colapso no Brasil?

A principal estratégia para conter o avanço do aquecimento global é a redução imediata e significativa das emissões de gases de efeito estufa, causadas principalmente pela queima de combustíveis fósseis, desmatamento e uso intensivo da terra. A transição para fontes de energia limpa é essencial.

Além disso, o Brasil precisa reforçar suas políticas de conservação ambiental. A proteção da Amazônia, do Cerrado e de outros biomas é essencial para manter o equilíbrio climático regional e global. A recuperação de áreas degradadas, o incentivo à agroecologia e o combate às queimadas são prioridade.

Também é fundamental investir em infraestrutura urbana sustentável, promovendo o reflorestamento nas cidades, a ampliação de áreas verdes e o uso inteligente da água e da energia. Por fim, a conscientização da população desempenha um papel decisivo.

Informar sobre os riscos do calor extremo, preparar comunidades para lidar com emergências e promover uma cultura de sustentabilidade são ações que fortalecem a resiliência das sociedades. O estudo da NASA não deve ser interpretado como um aviso inevitável, mas como uma oportunidade de mudar.

