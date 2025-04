Fim das notas temporárias no Instagram: entenda por que a rede social decidiu removê-las

Notas temporárias no Instagram serão removidas por decisão da rede. Veja quais funções continuam disponíveis e o que muda para quem usava o recurso.

As notas temporárias no Instagram deixarão de existir em breve. O anúncio foi feito pela própria rede social no final de março de 2025. O recurso, que permitia compartilhar mensagens curtas em publicações, teve pouca aceitação entre os usuários.

A ideia era estimular conversas por meio de recados rápidos visíveis por até três dias. Essas mensagens apareciam em destaque ao lado da foto de perfil de quem postava, tanto no Feed quanto nos Reels. No entanto, pouca gente passou a usar a função no dia a dia.

Por isso, a empresa decidiu que manter o recurso ativo não fazia mais sentido. Segundo o chefe da plataforma, a prioridade agora é deixar o aplicativo mais simples e direto, focando no que realmente é utilizado pelas pessoas.

Notas temporárias no Instagram não fazem mais parte do aplicativo. A ferramenta será encerrada e outros recursos seguem como opção para interações. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Lançamento recente e uso limitado do recurso

A função foi lançada em agosto de 2024, com a proposta de tornar o aplicativo mais próximo e informal. Com as notas temporárias no Instagram, os criadores podiam deixar avisos curtos diretamente em suas postagens, sem ocupar espaço nos comentários.

Apesar disso, os números mostraram que a maioria dos usuários não se interessou pela novidade. A adesão baixa foi determinante para a decisão de retirar a função do ar. A rede já confirmou que não pretende manter ferramentas que não sejam bem aproveitadas.

Essa mudança deve ocorrer ainda em abril, embora nenhuma data exata tenha sido anunciada até agora. A remoção será feita gradualmente e, após a atualização, as notas não estarão mais visíveis nas publicações.

Aproveite e confira:

Notas em mensagens diretas continuarão ativas

É importante destacar que as notas inseridas nas mensagens diretas (DMs) não serão afetadas por essa mudança. Esse outro tipo de nota segue disponível para todos os usuários, sem qualquer previsão de desativação.

Essas mensagens curtas nas DMs continuam sendo utilizadas por muitas pessoas para deixar recados informais. Elas ficam visíveis por 24 horas e aparecem no topo da conversa, facilitando o contato entre amigos e seguidores.

Portanto, a exclusão vale somente para as notas adicionadas em conteúdos públicos como publicações e vídeos curtos. Quem usa o recurso nas DMs poderá seguir com ele normalmente.

Outros meios de interação seguem disponíveis

Mesmo com o fim das notas temporárias no Instagram, a rede social ainda oferece várias formas de comunicação. Os Stories continuam sendo um espaço de destaque para quem quer interagir com seguidores de forma leve e rápida.

Recursos como enquetes, perguntas e figurinhas seguem populares e garantem um bom engajamento. Transmissões ao vivo e o envio de mensagens privadas também mantêm a conexão entre criadores e audiência.

Além disso, o Instagram costuma testar novas ideias com frequência. Embora nem todas vinguem, a plataforma segue se moldando ao comportamento de seus usuários. A desativação de ferramentas é parte desse processo de ajustes contínuos.