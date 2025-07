Jorge Martin retoma desempenho em Barcelona

O atual campeão mundial de MotoGP, Jorge Martin, deu um importante passo em direção à sua recuperação ao voltar a pilotar em Barcelona. O piloto espanhol, que está enfrentando uma disputa contratual com a Aprilia sobre uma cláusula de saída para 2026, testou uma motocicleta RSV4 superbike no famoso circuito.

Essa foi a primeira vez que Martin montou em uma moto desde o acidente que o afastou das corridas no início da temporada. No dia 13 de abril, durante sua única participação em um grande prêmio na temporada, ele sofreu fraturas nas costelas e danos pulmonares após uma queda em Qatar, onde foi atingido pelo piloto Fabio di Giannantonio.

Martin compartilhou sua satisfação em voltar a andar de moto após três meses afastado, publicando uma mensagem em suas redes sociais. O piloto já havia perdido os testes de pré-temporada e as primeiras corridas de defesa do título devido a lesões no pulso e no tornozelo, que ocorreram em dois acidentes distintos: o primeiro no início dos testes em Sepang e o segundo durante um treinamento de Supermoto.

Apesar de seu retorno às pistas, uma recente avaliação médica indicou que Martin não estará pronto para competir na próxima corrida em Sachsenring, na Alemanha. O médico Dr. Angel Charte informou que houve uma melhora significativa nas lesões das costelas, mas algumas fraturas ainda não se consolidaram completamente. De acordo com ele, o processo de recuperação está evoluindo de forma positiva, e será necessário mais duas semanas para a cicatrização completa.

Esse cronograma sugere que Martin possa retornar às corridas no Grande Prêmio de Brno, que ocorrerá entre os dias 18 e 20 de julho. Essa corrida também será a última antes da pausa de verão do MotoGP. Caso não consiga se recuperar a tempo, ele precisará aguardar até o Grande Prêmio da Áustria, marcado para os dias 15 a 17 de agosto.