Prêmio acumula e totaliza R$ 5,3 milhões; confira o resultado

No último sorteio da Quina, 63 apostas acertaram as cinco dezenas e cada ganhador receberá R$ 6.962,27. Além disso, 4.525 apostas conseguiram três acertos, garantindo um prêmio de R$ 92,31 cada. Por outro lado, 108.827 apostas com dois acertos levaram R$ 3,83.

Para participar do próximo sorteio da Quina, os apostadores devem escolher entre cinco e 15 números, que vão de 1 a 80. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, ou seja, até as 19h (horário de Brasília) do dia do concurso, em lotéricas credenciadas ou no site oficial da Caixa.

O valor mínimo para apostar na Quina é de R$ 2,50, correspondente a uma aposta com cinco números. No entanto, quanto mais números forem escolhidos, maior será o custo da aposta, podendo chegar a mais de R$ 7,5 mil para apostas com 15 números. Vale lembrar que, se a aposta for feita online, a compra mínima em uma sessão virtual é de R$ 30, mas esse valor pode incluir apostas em outras loterias.