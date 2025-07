Justiça aumenta multa de Luva de Pedreiro e ex-agente comemora

A Justiça do Rio de Janeiro aumentou nesta sexta-feira, 4 de outubro, o valor da multa que o influenciador Luva de Pedreiro deve pagar ao seu ex-empresário, Allan Jesus. O novo valor é de R$ 3,6 milhões, o que representa um aumento de quase R$ 400 mil em relação à multa anterior, que era de R$ 3,2 milhões.

Essa decisão ocorreu após o juiz revisar um erro de cálculo no processo de rescisão do contrato entre Luva de Pedreiro e Allan Jesus. Inicialmente, o juiz havia negado recursos de ambas as partes e mantido a sentença original. Porém, em uma nova análise, o juiz reconheceu que os argumentos apresentados pela equipe de Allan estavam parcialmente corretos em relação aos valores. O montante atualizado agora inclui juros e correções monetárias que são determinadas pela legislação.

A multa se refere à rescisão unilateral do contrato do influenciador com seu ex-empresário. Nas redes sociais, Allan expressou sua satisfação com a decisão judicial, comemorando a vitória e afirmando que aguardava o recebimento da quantia.

Ainda há possibilidade de que Luva de Pedreiro e Allan Jesus recorram da nova decisão, respeitando os prazos legais estabelecidos.