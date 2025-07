A atriz que transformou o papel da mulher no cinema

Angelina Jolie: Carreira e Compromisso Humanitário

Angelina Jolie é uma influente atriz, produtora e humanitária dos Estados Unidos, famosa por sua atuação em filmes como Lara Croft: Tomb Raider, Malévola e Os Eternos. Nascida em 4 de junho de 1975, em Los Angeles, Califórnia, ela é conhecida não apenas por sua presença marcante nas telonas, mas também por seu ativismo em causas sociais.

Filha do ator Jon Voight, Jolie cresceu em um ambiente artístico, enfrentou dificuldades pessoais na infância, mas conseguiu conquistar seu espaço em Hollywood. Desde 2001, ela é Embaixadora da Boa Vontade da UNHCR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados), dedicando-se a causas relacionadas a refugiados e educação, sendo uma fonte de inspiração mundial.

Início da Carreira

A trajetória de Jolie no cinema começou com o filme Cyborg 2, em 1993, mas foi com o longa Gia, de 1998, que ela ganhou notoriedade, recebendo um Golden Globe. Em 1999, sua performance em Garota, Interrompida lhe rendeu um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, consolidando sua fama. O sucesso em Lara Croft: Tomb Raider, de 2001, a transformou em um ícone de ação.

Além de sua carreira como atriz, Jolie também se destacou como diretora. Ela dirigiu filmes como Na Terra de Sangue e Mel, em 2011, e Invencível, de 2014. Sua produtora, Jolie Pas, é focada em contar histórias impactantes e relevantes.

Conquistas

Angelina Jolie recebeu diversos prêmios ao longo de sua carreira, entre eles:

O Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por Garota, Interrompida (1999).

Três Golden Globes por Gia, Garota, Interrompida e George Wallace.

O Jean Hersholt Humanitarian Award, em 2013, em reconhecimento ao seu trabalho humanitário.

O filme Malévola arrecadou cerca de 758 milhões de dólares em todo o mundo.

Foi nomeada uma das 100 Pessoas Mais Influentes pela revista Time em 2006 e 2014.

Recebeu o título de Dame pela Rainha Elizabeth II, em 2014, em reconhecimento a seus serviços humanitários.

Patrimônio

O patrimônio de Angelina Jolie é estimado em centenas de milhões de dólares, resultado de sua carreira como atriz, diretora e seu trabalho humanitário.

Filmes e Séries

Angelina Jolie atuou em uma variedade de filmes de sucesso, que incluem:

Garota, Interrompida como Lisa Rowe.

Lara Croft: Tomb Raider como Lara Croft.

Malévola como Malévola.

Os Eternos como Thena.

Gia como Gia Carangi.

Na Terra de Sangue e Mel e Invencível, onde também atuou como diretora.

Sr. & Sra. Smith como Jane Smith.

Salt como Evelyn Salt.

O Procurado como Fox.

O Turista como Elise Clifton-Ward.

O Preço da Coragem como Mariane Pearl.

Changeling como Christine Collins.

First They Killed My Father, como diretora.

Kung Fu Panda, onde faz a voz da personagem Tigresa.

Experiências Anteriores

Antes de se tornar uma estrela, Jolie trabalhou como modelo em campanhas publicitárias e apareceu em videoclipes. Ela também foi assistente de produção em sets de filmagem e estudou no Lee Strasberg Theatre Institute, onde aperfeiçoou suas habilidades de atuação, o que a levou a conquistar papéis de destaque.

Curiosidades

Algumas curiosidades sobre Angelina Jolie incluem:

Ela tem seis filhos, três deles adotivos, frutos de seu relacionamento com Brad Pitt, de quem se separou em 2016.

É fã da atriz Meryl Streep e se inspira em seu trabalho.

Jolie possui uma licença de piloto de avião e gosta de voar como hobby.

Tem ascendência francesa, eslovaca e alemã.

Fala francês básico, aprendido em suas missões humanitárias.

É apreciadora de música rock e gosta de cozinhar pratos asiáticos.

Possui várias tatuagens que expressam sua personalidade.

Pratica artes marciais para seus papéis de ação.

Torce pelo time de beisebol Los Angeles Dodgers.

Recebeu o Screen Actors Guild Award por sua atuação em Gia.

Sonha em dirigir um documentário focado em causas humanitárias.

Vida Pessoal e Ativismo

Fora do ambiente de trabalho, Angelina Jolie dedica tempo a seus filhos, cozinhando e praticando suas atividades favoritas, como pilotar. Ela é um membro ativo da UNHCR, visitando campos de refugiados e participando de eventos de caridade voltados para educação e apoio a causas sociais. Jolie viaja frequentemente, incluindo destinos como o Camboja, sempre em busca de se conectar com iniciativas humanitárias.

Legado Cultural

Angelina Jolie transformou a imagem de heroínas de ação no cinema, criando personagens memoráveis, como Lara Croft e Malévola. Seu compromisso com causas humanitárias através da UNHCR teve um impacto significativo em muitas vidas. Sua carreira reafirma a importância da autenticidade e do ativismo, deixando um legado que combina talento, compromisso social e uma forte presença na indústria cinematográfica.