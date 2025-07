Audiência do último capítulo de Força de Mulher revela números

Nesta sexta-feira, 4 de agosto, foi exibido o último episódio de Força de Mulher, uma novela turca que fez bastante sucesso entre os telespectadores brasileiros. A trama, que contou com 243 capítulos, alcançou uma média preliminar de 8,9 pontos de audiência na Grande São Paulo, o que a fez superar todos os outros programas da emissora naquele dia.

Durante a exibição do episódio final, que ocorreu entre 21h e 21h49, a novela atingiu um pico de 9,83 pontos e teve um share de 13,8%. Enquanto isso, a Globo, que exibia a novela Vale Tudo e a cobertura da Copa do Mundo de Clubes, obteve 23,5 pontos. No mesmo horário, o SBT registrou 2,8 pontos com suas atrações, Chaves e A Caverna Encantada.

Trajetória de sucesso

Força de Mulher foi exibida originalmente na Turquia entre 2017 e 2020 e se destacou como uma das novelas mais longas da Record. Durante sua exibição no Brasil, a novela alcançou uma média consolidada de 7,9 pontos. O enredo abordou temas como superação, maternidade e problemas familiares. Nos momentos mais emocionantes, a audiência chegou a picos de 11 pontos, embora também tenha apresentado momentos de oscilação, com mínimas que chegaram a 4 pontos.

História de força e resiliência

A história gira em torno de Bahar, uma mulher forte que enfrenta diversas adversidades. Abandonada pela mãe na infância e perdendo o pai e a avó, ela se esforça para reconstruir sua vida ao lado do marido Sarp. Contudo, após a morte trágica de Sarp em um acidente, Bahar se vê sozinha para cuidar dos filhos Nisan e Doruk, enfrentando desafios emocionais, sociais e financeiros.

Além disso, a trama explorou os conflitos familiares de Bahar, especialmente seu difícil reencontro com a mãe Hatice, que é frequentemente sabotado por sua irmã Sirin, que lida com distúrbios psicológicos.

Pausa nas novelas turcas — por enquanto

Com o término de Força de Mulher, a Record irá direcionar seus esforços para as novelas bíblicas. A nova produção Paulo, o Apóstolo estreia na segunda-feira, 7 de agosto. Apesar de uma pausa na exibição de novelas turcas, a emissora já anunciou a estreia de Mãe, protagonizada por Zeynep Gunes, que deve ocorrer entre outubro e novembro. Esta nova trama promete continuar no estilo emocional que vem atraindo a audiência.