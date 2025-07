Atriz abandona novela no primeiro dia de gravação; entenda o caso

14 anos de Insensato Coração: A mudança inesperada na protagonista da novela

A novela "Insensato Coração" estreou na TV Globo em 2011, marcando a primeira "novela das nove" após a mudança na grade de programação da emissora, que ajustou os horários para acomodar o novo formato do Jornal Nacional. Criada por Gilberto Braga e Ricardo Linhares, a trama gira em torno do romance entre a designer de interiores Marina e o piloto Pedro, interpretado por Eriberto Leão. Apesar do enredo envolvente, a novela enfrentou controvérsias, incluindo críticas à sua narrativa e à credibilidade de algumas cenas.

Um dos pontos mais polêmicos da produção foi a troca de protagonistas no último minuto. No primeiro dia de gravações externas em Florianópolis, Santa Catarina, a atriz escolhida para interpretar Marina, Ana Paula Arósio, não compareceu, deixando a equipe sem uma protagonista. Segundo sua assessoria, a atriz optou por não viajar a Florianópolis por motivos pessoais, sem oferecer mais explicações.

Ana Paula Arósio, que já havia sido escalada para a novela um ano antes do início das gravações, tinha feito sua última aparição na TV em "Ciranda de Pedra", em 2008. Embora tenha gravado a série "Na Forma da Lei" em 2010, sua ausência em "Insensato Coração" pegou a produção de surpresa. Com isso, a Globo teve que agir rapidamente, escalando Paolla Oliveira para o papel. Além disso, a emissora tomou medidas disciplinares em relação a Ana Paula, suspendendo seu salário como punição pelo abandono da trama, que causou custos significativos para a equipe de produção. Sua saída da emissora foi confirmada em dezembro de 2010, apenas um mês antes da estreia da novela.

O dramaturgo Gilberto Braga expressou seu descontentamento com a situação, afirmando que ficou desapontado com a atitude da atriz, enquanto o diretor Dennis Carvalho criticou Ana Paula de forma contundente, chamando-a de "desequilibrada".

Após a polêmica gerada pela novela, Ana Paula decidiu se afastar da televisão e passou a se dedicar ao cinema, participando de filmes como "Anita & Garibaldi", lançado em 2013. Contudo, sua vida pessoal também passou por momentos difíceis. Em 2015, após o falecimento de seu pai e o rompimento de seu relacionamento com a mãe, ela optou por deixar a vida pública. Durante uma década, a atriz viveu em uma pequena cidade na Inglaterra com seu marido, o arquiteto Henrique Plombon Pinheiro, com quem se casou três meses antes do seu afastamento da TV.

O retorno de Ana Paula à mídia ocorreu apenas em 2020, quando participou de uma campanha publicitária para o banco Santander. Nela, a atriz fez uma piada sobre o tempo que passou longe do público, dizendo estar "desacostumada da civilização". Essa participação marcou o fim de um longo período de reclusão, trazendo à tona a vida e a carreira de uma das atrizes mais conhecidas do Brasil.