Aposentados devem verificar este item importante

Antes de solicitar a aposentadoria, muitos trabalhadores se encontram com dúvidas sobre como verificar seu histórico profissional e a importância de ter informações corretas nesse processo. O Extrato de Contribuições, conhecido como CNIS, é uma ferramenta crucial para garantir os direitos previdenciários. Esse extrato pode ser acessado pelo portal e aplicativo Meu INSS e fornece detalhes sobre os períodos de trabalho e as contribuições feitas ao longo da vida laboral.

O Cadastro Nacional de Informações Sociais reúne dados fornecidos por empregadores, órgãos públicos e trabalhadores autônomos. As informações registradas nesse cadastro influenciam diretamente a análise para concessão de aposentadoria e outros benefícios do INSS. É fundamental verificar cuidadosamente essas informações, pois erros ou omissões podem gerar dificuldades durante o trâmite do pedido.

Importância de Conferir o Extrato de Contribuições

Verificar o CNIS regularmente é vital para todo segurado. Recomenda-se ficar atento a possíveis falhas que podem afetar o reconhecimento dos períodos de trabalho. Os principais pontos de atenção incluem a falta de vínculos empregatícios, datas incorretas de entrada e saída de empresas, e contribuições abaixo do salário mínimo, especialmente aquelas feitas após 2019. Caso sejam identificadas essas situações, o trabalhador deve providenciar documentos que comprovem seu vínculo ou a complementação da contribuição para que esse tempo seja contabilizado no cálculo da aposentadoria.

Além disso, é importante verificar as contribuições referentes ao Regime Próprio de Previdência Social e atividades específicas, como trabalho agrícola e serviço público. O trabalhador deve reunir documentos relevantes, como carteira de trabalho, contratos, contracheques e rescisões, caso haja pendências ou informações incompletas em seu CNIS.

Como Simular a Aposentadoria?

Uma das funcionalidades mais populares no Meu INSS é o simulador de aposentadoria. Essa ferramenta permite que os segurados acessem a opção "Simular Aposentadoria" e verifiquem, com base nas informações do CNIS, o tempo restante ou se já têm direito ao benefício. No entanto, é importante lembrar que essa simulação não substitui a análise oficial nem serve como requerimento formal.

O simulador não considera atividades especiais, como aquelas expostas a agentes nocivos, sendo necessário apresentar documentação adicional para comprovar essas condições. Também é necessário dar atenção a períodos diferenciados, como o tempo de serviço militar ou a atuação como docente no ensino básico.

Principais Regras para a Transição da Aposentadoria

Com a Reforma da Previdência Social de 2019, surgiram diversas regras de transição para trabalhadores que já contribuíam antes dessa mudança. No setor privado, existem pelo menos cinco regras que influenciam o cálculo do benefício e o tempo necessário para a aposentadoria. O simulador do Meu INSS indica automaticamente qual regra se aplica ao trabalhador, auxiliando no planejamento dos próximos passos.

As regras incluem:

Pontuação progressiva (soma de idade e tempo de contribuição).

Tempo mínimo de contribuição junto a uma idade mínima.

Pedágio de 50% ou 100%, dependendo do tempo que faltava para atingir os requisitos anteriores.

Regras especiais para trabalhadores em condições insalubres e professores.

Verificação de direitos adquiridos antes da reforma, permitindo a aposentadoria pela regra anterior.

Servidores públicos e algumas categorias profissionais têm regras específicas que exigem atenção, visto que o simulador pode não abranger todas as particularidades. Assim, é recomendado buscar informações adicionais de acordo com o regime em que se enquadram.

Como Solicitar a Aposentadoria e Acompanhar o Processo?

O requerimento da aposentadoria, na maioria das vezes, é realizado pelo Meu INSS, mas também pode ser feito pelo telefone 135. Durante essa etapa, o solicitante deve inserir seus dados, verificar os períodos de contribuição reconhecidos pelo sistema e anexar documentos que comprovem eventuais lacunas. Se houver trabalho rural ou atividades como professor, é essencial selecionar essas opções e apresentar a documentação adequada.

Os passos para solicitar a aposentadoria incluem:

Acessar o Meu INSS com CPF e senha do gov.br. Preencher os dados pessoais e de contato atualizados. Verificar todos os períodos de contribuição listados e adicionar vínculos faltantes, se necessário. Anexar documentos comprobatórios, como carteira de trabalho, holerites e contratos. Acompanhar o andamento do pedido pelo aplicativo, site ou telefone 135.

Durante a análise do processo, o INSS pode solicitar informações adicionais, que serão comunicadas por carta, e-mail ou SMS. Manter os contatos atualizados é fundamental para evitar atrasos. Todo o processo pode ser monitorado online, proporcionando mais transparência e agilidade para quem busca a aposentadoria.

O que Fazer em Caso de Divergências no CNIS?

Se surgirem informações incorretas ou faltantes no extrato de contribuições, é responsabilidade do trabalhador reunir a documentação necessária para validar os períodos correspondentes. Documentos como a carteira de trabalho, contratos, comprovantes de pagamento e termos de rescisão são essenciais. Uma vez que as informações sejam confirmadas, o INSS pode corrigir os registros e garantir que os anos de trabalho e contribuição sejam considerados para o benefício.

Por fim, a verificação frequente das informações no CNIS e o uso das ferramentas do Meu INSS são medidas que proporcionam maior segurança e previsibilidade para quem está próximo de solicitar a aposentadoria. Manter os registros corretos impacta diretamente não só no beneficio, mas também no tempo de espera e na tranquilidade durante todo o processo.