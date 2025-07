Aposentados devem conferir este item essencial para a aposentadoria

Antes de pedir a aposentadoria, é comum que muitos trabalhadores tenham dúvidas sobre como conferir seu histórico profissional e a importância de dados corretos nesse processo. O Extrato de Contribuições, também conhecido como CNIS, é uma ferramenta essencial para garantir os direitos relacionados à previdência social. Ele pode ser acessado pelo portal e pelo aplicativo Meu INSS, e fornece detalhes sobre os períodos de trabalho e as contribuições feitas ao longo da carreira.

O Cadastro Nacional de Informações Sociais compila dados informados por empregadores, órgãos públicos e trabalhadores autônomos. Assim, o que está registrado nele afeta diretamente a análise para a concessão de aposentadoria e outros benefícios do INSS. Por isso, é crucial estar atento às informações apresentadas, pois erros ou falta de registros podem complicar o processo de solicitação.

Importância de Conferir o Extrato de Contribuições

É importante que todos os segurados verifiquem o CNIS com regularidade. Qualquer falha no registro pode prejudicar o reconhecimento dos períodos trabalhados. Entre os principais pontos que devem ser checados estão vínculos empregatícios que possam estar faltando, datas incorretas de entrada ou saída de empregos e contribuições inferiores ao salário mínimo, especialmente aquelas feitas após 2019. Situações como essas requerem ações, como a entrega de documentos que comprovem o vínculo ou a complementação do valor devido para que esse tempo seja considerado na aposentadoria.

Além disso, é necessário conferir as contribuições relacionadas a regimes próprios de previdência social ou atividades específicas, como plantas no setor rural ou serviços públicos. É recomendado que os trabalhadores reúnam documentos como carteira de trabalho, contratos, recibos e outras provas que ajudem a esclarecer pendências ou informações faltantes no CNIS.

Como Simular a Aposentadoria pelo Meu INSS

Uma das funções mais usadas no sistema do INSS é o simulador de aposentadoria. Pelo Meu INSS, o usuário pode acessar a opção "Simular Aposentadoria" e verificar, com base nas informações do CNIS, se já possui o direito ao benefício ou quanto tempo falta. É bom lembrar que essa simulação não substitui um processo formal de requerimento.

O simulador do INSS não leva em conta atividades especiais, como trabalhos em condições insalubres, para as quais é necessária a apresentação de documentos específicos. Além disso, situações como a docência em ensino básico ou serviço militar também requerem atenção especial ao preencher as informações e anexar a documentação correta.

Regras para a Transição da Aposentadoria

Com a Reforma da Previdência de 2019, novas regras para a aposentadoria foram estabelecidas, afetando aqueles que já contribuíam antes da mudança. Para trabalhadores do setor privado, existem pelo menos cinco opções que influenciam o cálculo do benefício e o tempo necessário para aposentadoria. O simulador do Meu INSS indica automaticamente qual regra se aplica a cada caso, ajudando os usuários no planejamento.

Entre as principais regras estão:

Pontuação progressiva: soma de idade e tempo de contribuição. Tempo mínimo de contribuição: acrescido de idade mínima. Pedágio de 50% ou 100%: conforme o tempo que faltava para completar os requisitos anteriores. Regra especial: para trabalhadores expostos a condições insalubres ou para professores. Direito adquirido: verificação se o trabalhador pode se aposentar pelas regras anteriores à reforma.

Regras diferentes também se aplicam a servidores públicos e algumas categorias profissionais, que exigem uma análise mais detalhada. Para essas situações, é recomendado que o trabalhador busque informações adicionais, pois o simulador pode não contemplar todas as particularidades.

Como Solicitar a Aposentadoria e Acompanhar o Processo

A solicitação da aposentadoria é principalmente feita pelo Meu INSS, mas também pode ser realizada pelo telefone 135. Durante o pedido, o interessado deve informar seus dados pessoais, conferir os períodos de contribuição reconhecidos e anexar documentos que comprovem qualquer lacuna. Para aqueles que têm trabalho rural, atuam como professores em diferentes níveis de ensino ou trabalham em serviços públicos, é fundamental selecionar essas opções e enviar a documentação adequada.

Aqui estão os passos para solicitar a aposentadoria:

Acesse o Meu INSS e faça login com CPF e senha do gov.br. Preencha os dados pessoais e de contato atualizados. Verifique todos os períodos de contribuição listados e adicione vínculos que possam estar faltando. Anexe documentos que comprovem a sua situação, como carteira de trabalho, holerites e contratos. Acompanhe o andamento do pedido pelo aplicativo, site ou pelo telefone 135.

É importante lembrar que durante o processo, o INSS pode solicitar informações adicionais. Essa comunicação será feita por meio de carta, e-mail ou SMS, por isso, manter os dados de contato atualizados é essencial para evitar atrasos. A plataforma digital permite que o usuário monitore o processo, trazendo mais transparência e agilidade.

O que Fazer em Caso de Divergências no CNIS

Se forem encontradas informações incorretas ou ausentes no extrato de contribuições, o trabalhador deve reunir a documentação necessária para comprovar os períodos de trabalho. Documentos como carteira de trabalho, contratos e comprovantes de recolhimento são fundamentais. Com a documentação validada, o INSS pode corrigir os registros, assegurando que todos os anos de trabalho e contribuição sejam considerados para o benefício.

Por fim, é importante que os trabalhadores acompanhem com frequência as informações do CNIS e utilizem as ferramentas oferecidas pelo Meu INSS. Isso promove uma maior segurança e previsibilidade para quem está se aproximando do momento de solicitar a aposentadoria. Manter os registros corretos impacta não apenas no benefício, mas também no tempo de espera e na tranquilidade ao longo de todo o processo.