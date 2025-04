Quer esconder mensagens no WhatsApp? Aprenda a arquivar conversas de forma definitiva

Mensagens no WhatsApp não reaparecem mais após esse ajuste. Conversas arquivadas permanecem fora da tela principal mesmo quando recebem novas mensagens.

Mensagens no WhatsApp podem ser organizadas com mais facilidade com um recurso simples e pouco conhecido. Agora, o aplicativo permite arquivar conversas de forma permanente. Mesmo que cheguem novas mensagens, o chat não volta para a tela inicial.

Esse recurso ajuda quem quer evitar contatos indesejados ou manter o foco em conversas mais importantes. Antes, os bate-papos arquivados reapareciam ao receber novas mensagens. Com a nova função ativada, isso não acontece mais.

A novidade chegou de forma discreta, mas pode melhorar muito o uso do aplicativo. Além disso, o processo para ativar essa opção é fácil e rápido. Não é preciso instalar nenhum outro programa no celular.

Mensagens no WhatsApp podem ser escondidas com facilidade. Nova função permite arquivar os chats para sempre e manter sua tela inicial limpa. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como arquivar mensagens no WhatsApp para sempre?

A saber, o primeiro passo nada mais é do que abrir o aplicativo do WhatsApp normalmente. Em seguida, toque na aba de Configurações, que fica no canto inferior da tela. Ali, você terá acesso às preferências do app.

Depois disso, entre em Conversas, onde ficam as opções ligadas aos bate-papos. Dentro dessa aba, ative a função chamada Manter conversas arquivadas. Ela é a responsável por fixar os chats longe da tela inicial.

Se quiser desfazer a mudança, basta voltar ao mesmo lugar e desligar a chave da função. O processo pode ser feito sempre que for necessário. Essa flexibilidade agrada usuários com rotinas variadas.

Que tal conferir também?

Segurança das mensagens e o erro que gerou debate

Recentemente, um erro no WhatsApp causou preocupação entre os usuários. O problema estava relacionado às mensagens de visualização única, usadas para maior privacidade. Mesmo após abertas, as mídias podiam ser acessadas de novo.

A falha viralizou após ser explicada em um vídeo publicado por Frederick Eleotério. Ele mostrou como encontrar essas mídias pelas configurações do aplicativo. O conteúdo estava visível mesmo após desaparecer da conversa.

A brecha preocupou quem costuma compartilhar imagens e vídeos mais pessoais. Além disso, o erro se espalhou rapidamente pelas redes sociais. Usuários comentaram o problema em páginas do Instagram e do TikTok.

WhatsApp corrigiu o erro, mas sem fazer anúncio

O bug foi notado pela primeira vez em setembro de 2024. Tanto usuários de Android quanto de iPhone enfrentaram o mesmo problema. Logo depois, o WhatsApp corrigiu a falha sem informar o público.

No fim de 2024, relatos voltaram a surgir, principalmente em celulares da Apple. A empresa resolveu a situação no começo de 2025, durante um fim de semana. Mesmo assim, não emitiu comunicado oficial sobre a falha.

Embora a falha tenha sido resolvida, o vídeo explicando o erro continua circulando. Ele voltou a ganhar visibilidade nesta semana, com novos comentários feitos em 3 de abril. Isso mostra que o assunto ainda preocupa.

Mensagens de visualização única ainda exigem cuidado

Mesmo sem bugs, esse tipo de mensagem não deve ser usado de forma imprudente. O conteúdo é apagado após a visualização, mas ainda há riscos. Quem recebe pode filmar a tela com outro aparelho. O WhatsApp impede capturas de tela, mas não consegue barrar todos os métodos.

Por isso, é sempre melhor evitar o envio de imagens muito pessoais. Confiança é o principal fator antes de compartilhar algo assim. Além disso, as confirmações de leitura precisam estar ativas para que o remetente saiba se a imagem foi vista.

Sem essa função ligada, o app não mostra essa informação. Essa é uma medida importante para o controle das mensagens.