Celular travando por memória cheia? Veja truques para liberar espaço sem perder nada

Memória cheia pode ser resolvida com ajustes simples no seu celular. Sem apagar nada, você consegue liberar espaço usando funções que já existem no sistema.

Memória cheia é um problema que muita gente enfrenta no dia a dia com o celular. Mas nem tudo está perdido! A boa notícia é que você pode liberar espaço sem apagar nada. O processo é simples e pode ser feito em poucos minutos.

De maneira geral, existem algumas maneiras práticas de aumentar o espaço no seu aparelho. Elas funcionam tanto para Android quanto para iPhone. Você não precisa apagar fotos, vídeos ou aplicativos importantes.

Com alguns ajustes nas configurações, o aparelho volta a funcionar de forma mais leve. Isso evita lentidão, travamentos e falhas ao abrir apps. Assim sendo, veja abaixo o que pode ser feito no seu dispositivo.

Memória cheia deixa o celular lento, mas tem solução fácil. Veja o que fazer para liberar espaço sem perder suas fotos ou vídeos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Celular com memória cheia: veja como liberar espaço

Confira:

1. Limpe o cachê dos aplicativos

Aplicativos instalados guardam dados temporários que ocupam memória. Esses dados, chamados de cachê, acumulam com o tempo. Limpar esse conteúdo libera espaço sem perder nada. No Android, vá até as configurações e toque em Armazenamento. Em seguida, selecione Limpar Cache para concluir.

No iPhone, reiniciar o aparelho já remove o cachê automaticamente. Essa ação pode ser repetida com frequência, já que não afeta o funcionamento dos apps. Além disso, ela ajuda a manter o celular mais rápido. É uma forma simples e eficaz de manter o espaço livre.

Aproveite e veja também:

2. Use armazenamento em nuvem

Guardar fotos e vídeos na nuvem evita que ocupem espaço na galeria. Ferramentas como Google Fotos, Google Drive e iCloud são ótimas opções. Elas oferecem armazenamento gratuito e são fáceis de usar. Para isso, basta fazer login com sua conta e permitir o backup automático.

Assim, seus arquivos ficam seguros na nuvem. Depois, você pode apagar do celular sem perder os arquivos. Esse tipo de solução é ideal para quem tem muitas imagens salvas. Também evita que o celular fique sobrecarregado com registros antigos. Além disso, dá para acessar os arquivos de qualquer lugar.

3. Reduza o tamanho das fotos

Fotos em alta qualidade consomem muita memória do celular. Por isso, uma boa saída é reduzir o tamanho dos arquivos. Isso pode ser feito direto nas configurações da câmera. Você pode escolher o formato HEIF, que ocupa menos espaço e mantém boa qualidade.

Essa mudança não afeta o uso do aparelho. É possível tirar fotos normalmente, mas sem pesar tanto na memória. Outra opção é evitar registrar vídeos em alta definição. Quanto maior a resolução, maior o espaço ocupado. Com esse cuidado, sobra mais espaço para o que realmente importa.

4. Evite baixar aplicativos pesados

Antes de instalar um novo app, confira o tamanho dele na loja oficial. Muitos aplicativos oferecem funções parecidas, mas com menos consumo. Escolher versões mais leves pode fazer diferença. Existem alternativas mais enxutas de redes sociais, navegadores e até editores de imagem.

Muitas vezes, elas funcionam tão bem quanto as versões completas. Isso ajuda a manter o celular mais leve. Evitar o excesso de apps também contribui para o bom funcionamento do sistema. Afinal, cada aplicativo ocupa espaço mesmo sem estar em uso. Desinstalar os que você não usa também é uma boa ideia.

5. Controle o uso dos aplicativos no fundo

Alguns aplicativos continuam funcionando mesmo sem estarem abertos. Eles usam dados e espaço de forma silenciosa. O ideal é limitar o que roda em segundo plano. A maioria dos celulares oferece a opção de otimizar esse consumo nas configurações.

Além disso, vale desativar as atualizações automáticas. Isso impede que o sistema baixe arquivos sem sua permissão. Com essas ações, você evita que o celular fique cheio de dados desnecessários. Isso faz com que o desempenho melhore e o espaço dure mais tempo. Sem precisar excluir nada importante do aparelho.