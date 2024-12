Isenção do IPTU em 2025: saiba os requisitos e como garantir o benefício

Veja as regras para isenção do IPTU em 2025. Descubra quem pode solicitar o benefício e como funciona o processo de pedido nas prefeituras

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é cobrado anualmente pelos municípios de todo o Brasil, abrangendo propriedades como casas, apartamentos, estabelecimentos comerciais e terrenos urbanos.

Em 2025, o cronograma de pagamento do IPTU já está definido em diversas cidades, mas algumas pessoas podem ter direito à isenção do imposto, dependendo das regras estabelecidas pelas prefeituras.

Embora os critérios possam variar de uma cidade para outra, é comum que aposentados, pensionistas, beneficiários de renda mensal vitalícia pelo INSS e pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) estejam entre os contemplados. Para se beneficiar, é necessário atender a determinados pré-requisitos.

Quais são os requisitos para isenção do IPTU em 2025?

A isenção do IPTU é um benefício concedido por muitas prefeituras para aliviar a carga tributária de grupos da população. No entanto, para garantir o benefício, é preciso atender a alguns critérios gerais:

Ser aposentado ou pensionista do INSS ;

; Possuir apenas um imóvel registrado em seu nome ;

; Ter o imóvel com valor venal dentro do limite estabelecido pelo município ;

; Apresentar renda mensal que não ultrapasse três salários mínimos (critério comum em várias cidades, como São Paulo) ;

; O imóvel deve ser utilizado exclusivamente como residência do proprietário.

A recomendação é sempre verificar os detalhes das regras junto à Secretaria Municipal de Fazenda, pois as exigências podem variar.

Como o IPTU é calculado?

O cálculo do IPTU é baseado no valor venal do imóvel, que corresponde a uma estimativa feita pela prefeitura sobre o preço de mercado da propriedade. Esse valor leva em conta características como:

Localização do imóvel;

Idade e condições estruturais da propriedade;

Área total do terreno e da construção.

O valor venal é atualizado anualmente, seguindo índices econômicos como o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Como solicitar a isenção do IPTU?

Para pedir a isenção do IPTU, o interessado deve seguir alguns passos importantes:

Verifique os requisitos no município: antes de tudo, consulte as regras específicas da sua cidade para confirmar se você se enquadra nos critérios de isenção.

antes de tudo, consulte as regras específicas da sua cidade para confirmar se você se enquadra nos critérios de isenção. Reúna a documentação necessária: geralmente, os documentos exigidos incluem: Documento de identidade (RG e CPF); Registro do imóvel ou certidão de valor venal; Comprovantes de renda e de residência.

geralmente, os documentos exigidos incluem: Dirija-se à prefeitura: compareça à Secretaria Municipal de Fazenda ou ao setor responsável para protocolar a solicitação.

compareça à Secretaria Municipal de Fazenda ou ao setor responsável para protocolar a solicitação. Aguarde a análise: o pedido será avaliado pela prefeitura, que informará a decisão e os próximos passos.

Para onde vai o dinheiro do IPTU?

O IPTU é um imposto de competência municipal, e sua arrecadação é destinada às prefeituras. Apesar de não ter uma finalidade específica, o imposto é usado para financiar diversas áreas e projetos, como:

Obras de infraestrutura (ruas, pontes, viadutos);

Melhoria de áreas urbanas (parques, praças);

Investimentos em educação, saúde e segurança pública.

Formas de pagamento do IPTU

O pagamento do IPTU pode ser feito de diferentes maneiras, dependendo das opções oferecidas pela prefeitura:

À vista: normalmente, há um desconto para quem optar pelo pagamento integral nos primeiros meses do ano.

normalmente, há um desconto para quem optar pelo pagamento integral nos primeiros meses do ano. Parcelado: permite dividir o valor total em prestações, geralmente sem acréscimos, mas sem desconto.

O boleto de pagamento pode ser emitido pela internet no site da prefeitura ou enviado pelos Correios, conforme o procedimento adotado pelo município.