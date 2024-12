Calendário do IPVA 2025 e dicas para não cair em fraudes

Evite golpes relacionados ao IPVA 2025. Confira o calendário de vencimentos, formas de pagamento e dicas de segurança divulgadas pela Secretaria da Fazenda.

A cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para 2025 será iniciada em breve. As autoridades locais já estão publicando os calendário de vencimentos para que todos estejam cientes dos seus compromissos financeiros.

Além disso, o governo também está reforçando a importância de atenção por parte dos contribuintes para evitar fraudes. Com tentativas de golpes registradas em 2024, as autoridades públicas destacam a necessidade de utilizar canais oficiais para consultas e pagamentos.

Em 2025, os contribuintes terão a opção de pagar o imposto em cota única ou parcelar o valor. Alguns estados contam com descontos oferecidos para aqueles que optarem pelo pagamento integral na primeira parcela.

IPVA 2025: calendário, descontos e orientações para evitar fraudes. Saiba onde consultar sua guia de pagamento e como quitar o imposto com segurança. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Calendário de vencimentos do IPVA 2025

Em Minas Gerais, por exemplo, o pagamento começa entre os dias 3 e 7 de fevereiro, de acordo com o final da placa do veículo. O cronograma segue a seguinte escala:

Final da placa 1 e 2: 3 de fevereiro

3 de fevereiro Final da placa 3 e 4: 4 de fevereiro

4 de fevereiro Final da placa 5 e 6: 5 de fevereiro

5 de fevereiro Final da placa 7 e 8: 6 de fevereiro

6 de fevereiro Final da placa 9 e 0: 7 de fevereiro

Os contribuintes que optarem por parcelar o imposto devem seguir as mesmas datas nos meses subsequentes. A SEF/MG orienta que todos os pagamentos sejam realizados exclusivamente pelo site oficial do órgão.

Para os demais estados, confira o cronograma completo em: IPVA 2025: saiba como obter descontos e pagar em dia em todo o Brasil

Aproveite e veja também:

Cuidado com GOLPES

A SEF/MG alerta que o IPVA não é enviado por correspondência ou links em mensagens. Em 2024, foram registradas várias tentativas de fraude envolvendo boletos falsos, descontos enganosos e cobranças inexistentes. Para evitar problemas, siga estas recomendações:

Utilize apenas o site oficial da Secretaria da Fazenda: digite diretamente o endereço www.fazenda.mg.gov.br no navegador, sem usar buscadores como Google ou Yahoo para encontrar o site. Evite clicar em links enviados por mensagens ou redes sociais: a Secretaria não envia cobranças por WhatsApp, e-mail ou SMS. Cuidado com ofertas de descontos altos: além do desconto de 3% para cota única, não existem outros benefícios anunciados oficialmente. Qualquer mensagem oferecendo vantagens extras é golpe. Confirme os dados antes de pagar via Pix: ao gerar o QR Code, verifique se o favorecido é o Estado de Minas Gerais (CNPJ 18.715.615/0001-60) e a instituição emissora é Itaú Unibanco S.A. ou Santander (Brasil) S.A. Não utilize boletos recebidos pelo correio: a cobrança do IPVA não é enviada em papel. Se receber um boleto, descarte-o imediatamente. Busque informações apenas nos canais oficiais: consulte dúvidas diretamente no site da Secretaria de Fazenda ou pelos números oficiais.

Como consultar e pagar o IPVA 2025?

Para facilitar o acesso às informações, a SEF/MG disponibiliza a plataforma IPVA Digital no site oficial. Lá, os contribuintes podem gerar o QR Code para pagamento via Pix ou emitir a guia do Documento de Arrecadação Estadual (DAE).

Passo a passo para consultar e pagar o IPVA:

Acesse o site www.fazenda.mg.gov.br . No menu “Tributos”, clique na área destinada ao IPVA. Escolha a opção para emitir a guia de pagamento ou gerar o QR Code do Pix. Confirme as informações antes de finalizar o pagamento.

Canais de atendimento

Em caso de dúvidas, os contribuintes podem entrar em contato pelos canais oficiais:

Telefone da SEF/MG: 155 (de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h)

155 (de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h) Portal da SEF/MG: www.fazenda.mg.gov.br

Manter atenção às orientações oficiais e evitar atalhos é fundamental para garantir a segurança na hora de quitar o imposto.