Descubra as melhores contas digitais gratuitas e escolha a ideal para você

Conheça as 14 melhores contas digitais gratuitas do Brasil. Veja benefícios, rendimento e qual é a mais adequada para suas finanças em 2025.

Nos últimos anos, as contas digitais gratuitas revolucionaram a forma como as pessoas lidam com o dinheiro devido à praticidade que elas oferecem.

Com isenção de tarifas e serviços muito menos burocráticos do que aqueles oferecidos por bancos tradicionais, essas contas se tornaram uma alternativa popular para quem busca facilidade, economia e recursos modernos como o Pix.

No entanto, com tantas opções disponíveis, a escolha da conta ideal pode parecer desafiadora. Pensando nisso, apresentamos as 14 melhores contas digitais gratuitas no Brasil, detalhando os benefícios e os recursos oferecidos para ajudar você a encontrar a melhor opção para o seu perfil financeiro.

Confira o ranking atualizado das melhores contas digitais gratuitas no Brasil. Avalie taxas, rendimentos e benefícios antes de escolher a sua. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quais são as melhores contas digitais gratuitas em 2025?

Ao escolher uma conta digital, dois fatores importantes devem ser considerados: isenção de tarifas e rendimento sobre o saldo depositado. Abaixo, veja o ranking das contas digitais gratuitas no Brasil e seus principais benefícios:

Neon ( https://neon.com.br/ ) Conta gratuita com rendimento automático de 95% do CDI.

Principais benefícios : Cartão de crédito sem anuidade. Transferências e Pix gratuitos. Três saques mensais grátis. Opções de empréstimo pessoal.

:

Next ( https://next.me/ ) Conta 100% digital e gratuita do Bradesco.

Principais benefícios : Transferências e saques ilimitados. Cartão de crédito internacional sem anuidade. Opções de investimentos. Benefícios exclusivos em parceiros comerciais.

:

Sofisa Direto ( https://www.sofisadireto.com.br/ ) Especializada em investimentos e com rendimento de até 110% do CDI.

Principais benefícios : Conta gratuita com cartão de crédito sem anuidade. Atendimento personalizado e opções de investimento.

:

Banco Santander ( https://www.santander.com.br/ ) Conta com suporte digital e serviços integrados.

Principais benefícios : Pix gratuito e opções de investimento. Rendimento do saldo diretamente na conta. Empréstimos e financiamento.

:

Will Bank ( https://willbank.com.br/ ) Conta digital com rendimento de 100% do CDI.

Principais benefícios : Saques e transferências ilimitados. Cartão de crédito internacional sem anuidade. Serviços gratuitos e acesso simplificado.

:

Banco PAN ( https://www.bancopan.co m.br/) Serviços modernos com foco em digitalização.

Principais benefícios : Cartão de crédito com possibilidade de zerar anuidade. Limite emergencial e opções de investimento.

:

Iti ( https://iti.itau/ ) Produto digital do Itaú com múltiplos benefícios.

Principais benefícios : Cartão Mastercard Platinum sem anuidade. Saldo rende 100% do CDI. Empréstimos e serviços financeiros disponíveis.

:

Superdigital ( https://superdigital.com.br/ ) Conta simples com foco em praticidade.

Principais benefícios : Cartão pré-pago gratuito. Opção ideal para negativados. Crédito pessoal acessível.

:

Banco BMG ( https://www.bancobmg.com.br/ ) Conta personalizada com cashback e foco no público consignado.

Principais benefícios : Benefícios exclusivos para torcedores de times parceiros. Cartão de crédito sem anuidade.

:

Conta BV ( https://www.bv.com.br/ ) Opção digital com cashback.

Principais benefícios : Parte dos gastos de volta. Empréstimos e cartões de crédito gratuitos.

:

Banco Inter ( https://www.bancointer.com.br/ ) Popular pela variedade de serviços gratuitos.

Principais benefícios : Transferências ilimitadas e saques gratuitos. Cartões com cashback e opções de investimento.

:

Nubank ( https://nubank.com.br/ ) Uma das mais populares no Brasil.

Principais benefícios : Conta gratuita com Pix ilimitado. Cartão de crédito sem anuidade.

:

C6 Bank ( https://www.c6bank.com.br/ ) Opção robusta com rendimento de até 120% do CDI.

Principais benefícios : Cartão de crédito personalizado. Saques gratuitos e cashback.

:

Banco Original ( https://www.original.com.br/ ) Focado em qualidade de serviços e programa de pontos.

Principais benefícios : Investimentos e transferências ilimitadas. Programa de recompensas.

:

Você vai gostar de saber:

Qual conta digital rende mais?

Abaixo, uma simulação de rendimento em 30 dias para um saldo de R$ 100 nas principais contas digitais:

Conta Digital Rendimento (CDI) Rendimento em R$ C6 Bank 120% R$ 1,20 Sofisa Direto 110% R$ 1,10 Will Bank 100% R$ 1,00 Banco Iti 100% R$ 1,00 Nubank 100% R$ 1,00

Como escolher a conta digital ideal?

Para encontrar a conta certa, considere suas principais necessidades financeiras. Por exemplo: