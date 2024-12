Governo confirma novo salário mínimo para 2025 com aumento real; veja o valor e detalhes

Lula assinará decreto oficializando o novo salário mínimo de R$ 1.518. Confira como será o reajuste e quem será beneficiado a partir de 2025.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está prestes a oficializar a correção do salário mínimo para o ano de 2025. De acordo com fontes do governo, o novo valor será de R$ 1.518, representando um aumento de R$ 106 em relação ao atual salário mínimo de R$ 1.412.

A medida prevê um aumento real, superando a inflação, e terá validade a partir de janeiro, com pagamento em fevereiro.

Este aumento de 7,5% segue a nova fórmula de cálculo aprovada pelo Congresso no pacote de corte de gastos, trazendo mudanças no índice utilizado para o reajuste.

Embora o reajuste proporcione ganhos reais aos trabalhadores, ele será inferior ao estimado inicialmente devido às limitações impostas pela nova regra.

Como será o reajuste do salário mínimo em 2025?

A correção do salário mínimo será baseada na inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulada até novembro de 2024 (4,84%) e no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos anteriores (3,2%).

Contudo, a regra aprovada estabelece um teto de 2,5% para o aumento relacionado ao PIB, reduzindo o valor do reajuste total.

Novo valor arredondado: R$ 1.518;

R$ 1.518; Aumento previsto pela regra anterior: R$ 1.528;

R$ 1.528; Perda mensal com a nova regra: R$ 10.

Com o salário mínimo sendo referência para o pagamento de aposentadorias e benefícios sociais, a mudança terá repercussões econômicas significativas.

Economia para o governo em 2025: R$ 4 bilhões.

R$ 4 bilhões. Impacto até 2030: uma economia de R$ 110 bilhões, equivalente a um terço do total previsto no pacote fiscal (R$ 327,1 bilhões).

Cada real adicionado ao salário mínimo gera uma despesa de aproximadamente R$ 392 milhões para os cofres públicos. Por isso, o reajuste menor colabora para reduzir as despesas previdenciárias e sociais.

Quem é beneficiado pelo salário mínimo?

Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário mínimo serve como base para a remuneração de 59,3 milhões de pessoas.

Trabalhadores com contrato formal: grande parte recebe o salário mínimo ou valores múltiplos dele.

grande parte recebe o salário mínimo ou valores múltiplos dele. Aposentados e pensionistas: benefícios previdenciários e sociais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), também são atrelados ao mínimo.

O aumento no salário mínimo também influencia indiretamente a economia, elevando o poder de compra e afetando o consumo doméstico, que é um dos principais motores do crescimento econômico.

Apesar do aumento real no salário mínimo, o Dieese alerta para possíveis impactos econômicos. Com menos recursos disponíveis para as famílias devido ao reajuste limitado, o consumo de bens e serviços pode sofrer uma retração, afetando o crescimento do PIB.

No terceiro semestre de 2024, o consumo das famílias já mostrou sinais de desaceleração, e o reajuste abaixo do previsto anteriormente pode reforçar essa tendência.

Cálculo do reajuste em números

Inflação (INPC): 4,84%.

4,84%. Crescimento do PIB (2023): 3,2%, limitado a 2,5% pela nova regra.

3,2%, limitado a 2,5% pela nova regra. Novo salário mínimo: R$ 1.518.

A publicação oficial do decreto deve ocorrer até o dia 31 de dezembro, consolidando o reajuste que valerá a partir de janeiro de 2025.