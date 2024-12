Pausa assustadora! Quando o INSS vai voltar a pagar? Veja o cronograma

INSS ajusta cronograma de pagamentos devido a feriados. Confira as datas para aposentados e pensionistas em janeiro de 2025 e organize-se para receber o benefício.

Durante o mês de dezembro, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) enfrentaram alterações no cronograma de pagamentos.

Com feriados e pontos facultativos, o calendário precisou ser pausado, resultando na extensão do período de depósitos até o início de janeiro.

Segundo o Ministério da Previdência Social, 40 milhões de pessoas recebem benefícios do INSS. Para atender a todos, o cronograma começou em 20 de dezembro e se estenderá até 8 de janeiro de 2025.

A divisão dos pagamentos segue a lógica do número final do benefício e o valor recebido, considerando dois grupos principais: aqueles que recebem até um salário mínimo e os que recebem acima desse valor. Entenda o calendário atualizado e as datas específicas para cada grupo.

Aposentados e pensionistas do INSS têm pagamentos ajustados neste fim de ano. Veja o calendário atualizado com as datas de depósitos de dezembro e janeiro. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Calendário atualizado do INSS para dezembro e janeiro

O primeiro pagamento aconteceu em 20 de dezembro, mas as pausas ocorreram devido a feriados nacionais e pontos facultativos.

Além disso, as datas 24 e 31 de dezembro, apesar de não serem feriados, tiveram funcionamento bancário diferenciado. Os depósitos foram suspensos também nos dias 25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro (Ano Novo).

Para quem recebe até um salário mínimo

Os pagamentos desse grupo seguem o número final do benefício, com depósitos realizados em dias úteis. Veja as datas:

20 de dezembro de 2024 : Final 1

: Final 1 23 de dezembro de 2024 : Final 2

: Final 2 26 de dezembro de 2024 : Final 3

: Final 3 27 de dezembro de 2024 : Final 4

: Final 4 30 de dezembro de 2024 : Final 5

: Final 5 2 de janeiro de 2025 : Final 6

: Final 6 3 de janeiro de 2025 : Final 7

: Final 7 6 de janeiro de 2025 : Final 8

: Final 8 7 de janeiro de 2025 : Final 9

: Final 9 8 de janeiro de 2025: Final 0

Para quem recebe acima de um salário mínimo

Os pagamentos para este grupo também consideram o número final do benefício, mas são agrupados por pares. Confira o cronograma:

2 de janeiro de 2025 : Finais 1 e 6

: Finais 1 e 6 3 de janeiro de 2025 : Finais 2 e 7

: Finais 2 e 7 6 de janeiro de 2025 : Finais 3 e 8

: Finais 3 e 8 7 de janeiro de 2025 : Finais 4 e 9

: Finais 4 e 9 8 de janeiro de 2025: Finais 5 e 0

Como é possível observar, o INSS utiliza dez dias úteis para concluir os repasses, dividindo os grupos para evitar sobrecarga no sistema bancário.

Em meses com feriados, como dezembro, os pagamentos podem começar antes e se estender para o próximo ano.

Orientações para aposentados e pensionistas

Para garantir o recebimento do benefício sem problemas, é importante que os beneficiários acompanhem o cronograma e fiquem atentos aos dias úteis de pagamento. Além disso: