Graduação em IA chega ao Brasil com apoio de R$ 35 milhões; saiba os detalhes

A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) anunciou a criação de um curso de graduação em Inteligência Artificial (IA), com previsão de início no segundo semestre de 2025.

A iniciativa inédita no Brasil surge em meio ao crescimento acelerado do uso da IA em diferentes setores, destacando a necessidade de formar profissionais preparados para enfrentar os desafios contemporâneos.

A novidade inclui, além do curso de graduação, a criação de um Instituto de Ensino e Pesquisa em Inteligência Artificial, que será o principal polo de desenvolvimento e estudo na área.

O projeto conta com o apoio financeiro da Fundação Behring, que doou R$ 35 milhões para tornar essa ideia uma realidade.

Graduação em IA chega ao Brasil

Com o objetivo de se tornar um hub de referência em Inteligência Artificial, a PUC-Rio planeja integrar esforços de instituições nacionais e internacionais.

O Instituto de IA será construído no campus da Gávea, em um edifício de 3,3 mil metros quadrados chamado Edifício Behring, com previsão de conclusão em 2027. Durante esse período, as atividades acontecerão nas instalações já existentes da universidade.

O novo prédio será projetado para atender às necessidades de estudantes e pesquisadores. Ele incluirá salas de aula modernas, laboratórios de ponta e um auditório, criando um espaço propício para o desenvolvimento de projetos e estudos de impacto.

Quais serão as disciplinas ofertadas?

A formação oferecida pelo curso de bacharelado em Inteligência Artificial da PUC-Rio se destaca por sua abordagem multidisciplinar.

O currículo integrará conhecimentos de informática, engenharia elétrica, matemática, psicologia, administração e outras áreas, refletindo uma visão abrangente e humanista da educação.

O reitor da PUC-Rio, Padre Anderson Antonio Pedroso, enfatiza a importância de preparar engenheiros e profissionais que compreendam diferentes aspectos do comportamento humano e da gestão, além de dominar aspectos técnicos.

A proposta é formar um profissional completo, capaz de lidar com as diversas dimensões da tecnologia e seu impacto na sociedade.

Detalhes do curso

Confira as principais informações sobre o novo curso de graduação:

Duração : quatro anos.

: quatro anos. Inscrições : abertas no primeiro semestre de 2025.

: abertas no primeiro semestre de 2025. Início das aulas : segundo semestre de 2025.

: segundo semestre de 2025. Vagas anuais : 100.

: 100. Bolsas de estudo: disponíveis para estudantes que atendam aos critérios do programa.

Com ênfase em disciplinas como aprendizado de máquina, ética em IA, engenharia de dados e desenvolvimento de soluções, o curso busca formar especialistas aptos a trabalhar em setores estratégicos, como saúde, educação, segurança e indústria.

A iniciativa da PUC-Rio coloca a instituição na vanguarda do ensino superior no Brasil, alinhando-se a tendências globais e fomentando o avanço tecnológico.