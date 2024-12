Saque-aniversário também está disponível em 2025: veja QUEM já pode solicitar!

Quem já pensou em solicitar o saque-aniversário do Bolsa Família deve saber como o benefício funciona antes de tomar qualquer decisão.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um recurso essencial para trabalhadores brasileiros, funcionando como uma reserva financeira para situações de emergência.

Tradicionalmente, o acesso a esses fundos era restrito a eventos específicos, como demissão sem justa causa, após a aposentadoria ou a até mesmo a compra da casa própria.

Contudo, a introdução do saque-aniversário possibilita que os trabalhadores retirem anualmente uma parte de seus recursos, tendo uma chance por vez no ano de sacar alguma parcela do Fundo.

Veja se você pode sacar o saque-aniversário no começo de 2025!

Entendendo o saque-aniversário do FGTS

O saque-aniversário é uma alternativa que permite ao trabalhador retirar um percentual do saldo de sua conta do FGTS anualmente, no mês de seu aniversário. Esta opção foi criada para complementar o saque-rescisão, que continua a ser utilizado apenas em casos de demissão sem justa causa.

É importante destacar que a adesão ao saque-aniversário é opcional e pode ser feita a qualquer momento. No entanto, ao optar por esta modalidade, o trabalhador abre mão do direito de retirar o total do saldo do FGTS em caso de demissão sem justa causa, permanecendo apenas a multa rescisória de 40% disponível.

Outras possibilidades de saque, como para compra de imóvel ou em situações de emergência, continuam a ser válidas mesmo para aqueles que escolherem o saque-aniversário.

Calendário do saque-aniversário 2025

A Caixa Econômica Federal divulgou o calendário oficial para os saques-aniversário de 2025. As datas em que os recursos estarão disponíveis variam de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Confira o cronograma:

Janeiro: 2 de janeiro a 29 de março

Os trabalhadores têm um prazo de três meses para realizar o saque, a contar do primeiro dia útil do mês de seu aniversário. Caso o saque não seja efetuado dentro desse período, o valor retornará automaticamente para a conta do FGTS.

Como calcular o valor do saque-aniversário

O cálculo do valor disponível para saque na modalidade aniversário é baseado em uma tabela progressiva, onde o percentual a ser retirado diminui conforme o saldo aumenta. Para saldos maiores, é acrescida uma parcela fixa ao valor do saque. Veja como funciona:

Saldo até R$ 500: 50% do total

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% do saldo + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% do saldo + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% do saldo + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% do saldo + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% do saldo + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5% do saldo + R$ 2.900

Para facilitar a compreensão, veja alguns exemplos práticos:

Saldo de R$ 1.500: 30% de R$ 1.500 (R$ 450) + R$ 150 = R$ 600

Saldo de R$ 8.000: 20% de R$ 8.000 (R$ 1.600) + R$ 650 = R$ 2.250

Saldo de R$ 25.000: 5% de R$ 25.000 (R$ 1.250) + R$ 2.900 = R$ 4.150

Esses valores são brutos e podem estar sujeitos a descontos, como o Imposto de Renda, dependendo do montante retirado.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão ao saque-aniversário pode ser feita de forma simples e rápida por meio de diversos canais disponibilizados pela Caixa Econômica Federal. Veja as opções disponíveis:

Aplicativo FGTS: Disponível para Android e iOS, o app permite realizar a adesão em poucos passos.

Disponível para Android e iOS, o app permite realizar a adesão em poucos passos. Site da Caixa: Acesse o portal oficial da Caixa para optar pela modalidade de saque-aniversário.

Acesse o portal oficial da Caixa para optar pela modalidade de saque-aniversário. Internet Banking da Caixa: Clientes podem realizar a opção diretamente em suas contas.

Clientes podem realizar a opção diretamente em suas contas. Agências da Caixa: Para quem prefere o atendimento presencial, a adesão pode ser feita em qualquer agência da Caixa Econômica Federal.

Fique atento às datas e aos procedimentos para garantir seu acesso ao saque-aniversário do FGTS em 2025.

