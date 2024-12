Dúvidas sobre o CadÚnico? Veja como funciona e quais benefícios você pode acessar

Saiba tudo sobre o Cadastro Único, os benefícios disponíveis e como realizar sua inscrição no CRAS mais próximo. Acesse programas sociais com facilidade.

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, mais conhecido como CadÚnico, é uma ferramenta fundamental para que o governo federal acompanhe e atenda as famílias de baixa renda no Brasil.

Apesar de sua importância, ainda há muitas dúvidas sobre como funciona esse registro e os benefícios que ele oferece.

Nos próximos tópicos, esclarecemos as principais questões relacionadas ao CadÚnico, como quem pode se inscrever, os benefícios disponíveis e o passo a passo para o cadastro.

O CadÚnico garante acesso a benefícios como Bolsa Família, Auxílio Gás e Tarifa Social. Veja quem pode se inscrever e quais documentos levar. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é o Cadastro Único?

O Cadastro Único é um registro que permite ao governo identificar as condições de vida das famílias de baixa renda no Brasil.

Com base nas informações coletadas, o governo pode desenvolver e oferecer programas sociais que atendam às necessidades desses grupos.

Além disso, ele possibilita a inclusão em diversos benefícios que ajudam a melhorar a qualidade de vida dos cadastrados.

Quais benefícios estão disponíveis no CadÚnico?

As famílias cadastradas no CadÚnico podem acessar uma série de programas sociais, cada um com suas próprias regras e critérios. Entre os principais benefícios estão:

Bolsa Família : transferência direta de renda para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

: transferência direta de renda para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Tarifa Social de Energia Elétrica : desconto na conta de luz.

: desconto na conta de luz. Auxílio Gás : subsídio para a compra de gás de cozinha.

: subsídio para a compra de gás de cozinha. Isenção de Taxas em Concursos Públicos : possibilidade de participar de concursos sem pagar taxas de inscrição.

: possibilidade de participar de concursos sem pagar taxas de inscrição. ID Jovem : acesso a meia-entrada em eventos culturais e esportivos para jovens de baixa renda.

: acesso a meia-entrada em eventos culturais e esportivos para jovens de baixa renda. Carteira do Idoso : descontos ou gratuidade em transportes interestaduais para idosos.

: descontos ou gratuidade em transportes interestaduais para idosos. Programa Minha Casa Minha Vida: acesso a condições facilitadas para aquisição da casa própria.

Quem pode se inscrever no Cadastro Único?

As famílias que atendem a critérios de renda podem se inscrever no CadÚnico e ter acesso a diversos programas sociais. Os principais requisitos incluem:

Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa.

Famílias com renda superior a meio salário mínimo, mas que precisem de benefícios ou serviços específicos.

O que é renda per capita e como calculá-la?

A renda per capita é o valor médio da renda de cada integrante da família. Para calcular, basta somar os rendimentos de todos os membros da família e dividir pelo número total de integrantes.

Por exemplo:

Em uma família de quatro pessoas, onde apenas uma pessoa ganha R$ 1.412, a renda per capita será de R$ 353 (1.412 dividido por 4).

Esse valor é usado para determinar a elegibilidade da família para os programas sociais do CadÚnico.

Como se inscrever no Cadastro Único?

Para realizar a inscrição no CadÚnico, o responsável pela família deve comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo, portando os documentos de todos os integrantes do grupo familiar.

Documentos necessários:

CPF de todos os membros da família.

de todos os membros da família. Documento de identificação com foto do responsável pela família, como RG ou carteira de trabalho.

Comprovante de residência, que pode ser uma conta de água, luz ou qualquer outro documento recente.

Passo a passo para a inscrição: