Bolsa Família 2025: mais de 5 MILHÕES ficam SEM pagamento extra em janeiro

Em janeiro, milhares de beneficiários do Bolsa Família podem acabar sem pagamentos adicionais. É importante entender os motivos.

O Bolsa Família é um programa essencial de transferência de renda, criado para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade no Brasil. Desde sua implementação em 2003, a iniciativa tem se mostrado vital para o combate à pobreza e à fome, além de promover a inclusão social.

Com a chegada de 2025, o programa sofrerá alterações que afetarão diretamente milhões de beneficiários, especialmente em relação ao pagamento do auxílio gás e a novos valores a serem distribuídos.

Em 2023, o Bolsa Família passou por uma reformulação, ampliando os valores pagos e introduzindo benefícios adicionais para famílias com crianças e adolescentes. Contudo, com a aproximação de janeiro de 2025, muitos beneficiários enfrentarão a ausência de pagamentos extras, o que pode impactar significativamente suas finanças.

Se você recebe o Bolsa Família todos os meses, veja por que não vai receber o extra. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Regras do Bolsa Família se mantêm

Para que uma família possa receber os benefícios do Bolsa Família, é necessário que esteja cadastrada no Cadastro Único (CadÚnico) e que tenha uma renda mensal per capita de até R$ 218. O valor básico do benefício é de R$ 600, podendo ser aumentado com pagamentos adicionais para famílias com crianças, gestantes e outros grupos prioritários.

Saiba mais: Calendário Auxílio Gás 2025: quando chega o próximo pagamento? Vai demorar?

Novos valores e benefícios adicionais em 2025

O ano de 2025 manterá a estrutura do Bolsa Família, porém com algumas modificações importantes. Os novos valores a serem implementados incluem:

Benefício Primeira Infância: R$ 150 por criança de até 6 anos;

R$ 150 por criança de até 6 anos; Benefício Variável Familiar: R$ 50 por integrante da família (para crianças ou adolescentes de 7 a 18 anos e gestantes);

R$ 50 por integrante da família (para crianças ou adolescentes de 7 a 18 anos e gestantes); Benefício Variável Nutriz: R$ 50 para bebês com até 6 meses de vida.

Esses benefícios adicionais são cumulativos, permitindo que diversas famílias recebam valores superiores ao benefício básico, de acordo com suas necessidades.

Critérios de elegibilidade atualizados

Para garantir que os recursos do programa cheguem às famílias mais necessitadas, os critérios de elegibilidade foram revisados. As famílias devem:

Estar com a inscrição ativa no CadÚnico;

Apresentar renda mensal por pessoa de até R$ 218;

Cumprir as condicionalidades de saúde e educação estabelecidas.

Manter os dados atualizados no CadÚnico é fundamental para que o benefício continue sendo recebido.

Calendário de pagamentos para janeiro de 2025

Os pagamentos do Bolsa Família são programados conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). As datas para janeiro de 2025 são:

Final do NIS 1: 20 de janeiro;

Final do NIS 2: 21 de janeiro;

Final do NIS 3: 22 de janeiro;

Final do NIS 4: 23 de janeiro;

Final do NIS 5: 24 de janeiro;

Final do NIS 6: 27 de janeiro;

Final do NIS 7: 28 de janeiro;

Final do NIS 8: 29 de janeiro;

Final do NIS 9: 30 de janeiro;

Final do NIS 0: 31 de janeiro.

Auxílio Gás: mudanças e periodicidade

O auxílio gás, que em dezembro de 2024 foi de R$ 104, não será concedido em janeiro de 2025. Este pagamento, que ajuda as famílias a adquirir gás de cozinha, é feito a cada dois meses, com o próximo pagamento previsto para fevereiro de 2025.

Para ter acesso ao auxílio gás, as famílias precisam:

Estar inscritas no CadÚnico;

Possuir uma renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo;

Ser beneficiárias do Bolsa Família.

Além disso, famílias que têm idosos ou pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também são elegíveis.

Saiba mais: Caixa Tem vai pagar EXTRA de R$ 200 para este grupo: veja se VOCÊ está com sorte!

5 milhões ficam sem pagamento extra

As alterações previstas para 2025 visam aumentar o impacto social do Bolsa Família, mas a ausência do auxílio gás em janeiro pode afetar o orçamento de cerca de 5 milhões de famílias. Entretanto, o retorno do benefício em fevereiro trará alívio para muitas dessas famílias.

Condicionalidades e acompanhamento

Para garantir a eficácia do programa, algumas condicionalidades devem ser seguidas:

Crianças de até 6 anos: monitoramento de saúde e vacinação;

Gestantes: consultas regulares de pré-natal;

Crianças e adolescentes: frequência escolar mínima.

O cumprimento dessas exigências é crucial para a manutenção do benefício e o desenvolvimento integral das famílias assistidas.

Cadastro Único: importância e atualização

O Cadastro Único é o principal canal de acesso ao Bolsa Família e a outros programas sociais. É fundamental que as famílias mantenham seus dados atualizados, especialmente em situações de:

Mudança de endereço;

Alteração na composição familiar;

Mudança na situação de trabalho e renda.

A atualização pode ser feita nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou online pelo aplicativo do Cadastro Único.

Fique atento: INSS vai SUSPENDER pagamento de benefícios a partir de HOJE (24/12): entenda!