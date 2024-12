Ainda não comprou seu presente de Natal? Confira 5 presentes tech de até R$ 150

Veja 5 ideias de presentes tech para o Natal de 2024, com opções que cabem no orçamento de até R$ 150. Confira as ofertas de fones, lâmpadas e mais!

Em 2024, a busca por presentes de Natal acessíveis e tecnológicos é uma das prioridades de muitos brasileiros. Mesmo com um orçamento limitado, é possível encontrar opções interessantes que aliam praticidade e inovação.

O mercado oferece diversos produtos tecnológicos que atendem aos mais diferentes perfis de consumidores. Com preços que variam até R$ 150, há presentes para todos os gostos e necessidades, de fones de ouvido a acessórios para casa inteligente.

Se você está em busca de algo funcional e que agrada até quem não é tão fã de tecnologia, opções como lâmpadas inteligentes e carregadores portáteis são alternativas perfeitas.

A seguir, confira cinco ideias de presentes tecnológicos que podem ser adquiridos por até R$ 150, com ótimos descontos, para você surpreender neste Natal.

5 presentes tech até R$ 150 para comprar nesse Natal

Veja só:

1. Smart Lâmpada Steck 12W por R$ 43

A Smart Lâmpada Steck 12W é uma excelente opção para quem quer dar um presente prático e tecnológico sem gastar muito.

Compatível com Alexa e Google Assistente, ela permite programar rotinas de casa inteligente pelo aplicativo da Steck.

Com várias cores de luz, você pode brincar com a decoração do ambiente, ajustando a iluminação conforme a sua necessidade.

2. Headset Havit H2232D por R$ 83

Para os amantes de games, o headset Havit H2232D é uma opção acessível e de boa qualidade. Com design moderno e iluminação RGB, esse modelo básico oferece um bom desempenho para jogos.

O microfone flexível e o som claro são pontos positivos, mas é importante observar que ele precisa de um dispositivo com portas separadas para áudio e microfone, além de um USB para a iluminação RGB.

3. Power Bank i2GO Pocket por R$ 100

O Power Bank i2GO Pocket é ideal para quem gosta de viajar ou precisa de uma carga extra durante o dia. Com capacidade de 5.000 mAh, ele é mais compacto do que outros modelos convencionais, o que o torna fácil de carregar em bolsas ou até no bolso.

Embora o preço seja um pouco mais alto do que outros carregadores portáteis, a praticidade de seu design compactado justifica o custo.

Além disso, ele não necessita de cabos para ser usado, o que aumenta a conveniência para quem está sempre em movimento.

4. Caixa de Som Bluetooth i2GO Essential por R$ 110

A Caixa de Som Bluetooth i2GO Essential é uma excelente opção para quem adora música e quer um dispositivo acessível para escutar em qualquer lugar.

Com resistência IPX4 contra respingos, ela pode ser usada perto da piscina ou em ambientes externos sem se preocupar com a água.

Com entrada para PenDrive, cabo auxiliar e Micro-SD, esse modelo oferece diversas formas de conectividade. Embora o som não seja o mais potente, ele ainda proporciona boa qualidade para o preço.

5. Headphone Havit H630BT por R$ 135

Se você procura um fone de ouvido mais robusto, o Havit H630BT é uma ótima opção dentro do orçamento. Esse modelo on-ear sem fio oferece Bluetooth 5.3 e promete até 55 horas de autonomia de bateria, o que o torna ideal para longos períodos de uso.

Contudo, alguns usuários relataram que o som e o microfone não são perfeitos, mas ainda assim, o fone é bem avaliado pela sua durabilidade e autonomia de bateria.