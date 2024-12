Crie sua retrospectiva de 2024 no Instagram: aprenda a personalizar seus stories

Aprenda a criar sua retrospectiva personalizada no Instagram para 2024. Aproveite a ferramenta disponível até janeiro e compartilhe seus melhores momentos.

O Instagram está celebrando o final do ano com uma novidade para seus usuários: uma ferramenta de retrospectiva personalizada para os stories.

Com essa função, é possível criar uma colagem das melhores fotos de 2024, destacando os momentos mais marcantes do ano.

A ferramenta está disponível até a primeira semana de janeiro de 2025, proporcionando aos usuários tempo suficiente para revisitar suas memórias e compartilhar suas experiências com amigos e seguidores de maneira fácil e rápida.

O Instagram trouxe uma ferramenta de retrospectiva para celebrar 2024. Veja como criar seus stories personalizados e compartilhar suas memórias de fim de ano. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como criar a retrospectiva no Instagram?

Primeiramente, para começar a criar sua retrospectiva, abra o aplicativo do Instagram e vá até a seção de stories. Clique no ícone de “+” na parte inferior da tela ou deslize para a direita para acessar a câmera.

Ao abrir a câmera, você verá a opção de arrastar para cima para abrir sua galeria de fotos. Clique no botão de galeria ou no ícone localizado na parte inferior esquerda da tela, dependendo da versão do app que você está utilizando.

Na nova tela, selecione a opção “colagem”, destacada com o número 2024, e comece a selecionar as imagens que deseja incluir na sua retrospectiva. Depois de escolher suas fotos, clique no botão de avançar para continuar com a personalização.

Após selecionar as fotos para a colagem, você pode personalizar o layout e adicionar texto ou emojis. O Instagram já aplica um filtro padrão, com visual de visor eletrônico, mas você pode alterar o texto, adicionar emojis e mover as imagens dentro da colagem para deixá-la do jeito que preferir.

Os ajustes tornam a experiência ainda mais personalizada, permitindo que você crie um story único e criativo para compartilhar com sua rede.

A ferramenta é ideal para mostrar os melhores momentos de 2024 e interagir de forma descontraída com seus seguidores.

Aproveite e confira também:

Novidades para o fim de ano no Instagram

Além da retrospectiva, o Instagram introduziu novos recursos para a virada de ano. A plataforma agora conta com efeitos de contagem regressiva para o réveillon, deixando as celebrações ainda mais animadas.

A saber, os efeitos podem ser usados nos stories para criar uma atmosfera festiva e interativa. Além disso, o Instagram adicionou novos temas para as mensagens diretas, além de frases como “feliz ano novo” que ativam efeitos especiais dentro da plataforma.

Enfim, os recursos incentivam os usuários a interagir e celebrar as festas de fim de ano de maneira mais divertida e envolvente.