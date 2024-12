Salário mínimo de 2025 pode alterar benefícios do INSS e PIS

Entenda como o novo salário mínimo de 2025 pode alterar aposentadorias, benefícios sociais e trabalhistas. Veja as projeções e impactos nas contas públicas.

O salário mínimo é mais do que um valor básico para os trabalhadores do país. Ele atua como referência para diversos benefícios sociais e trabalhistas, além de impactar diretamente as contas públicas.

Com o ano de 2024 chegando ao fim, as discussões sobre o reajuste do piso salarial de 2025 estão ganhando destaque, mas ainda há incertezas quanto ao valor final.

O que já se sabe sobre o salário mínimo de 2025? A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) definiu uma projeção inicial de R$ 1.502, baseada em um Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 3,35% e no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,9% registrado em 2023.

Porém, com a inflação atualmente em 4,84%, o valor final pode sofrer alterações antes de ser oficializado. Confira mais a seguir.

O reajuste do salário mínimo trará mudanças para INSS, seguro-desemprego e PIS/PASEP. Descubra os valores previstos e suas consequências financeiras. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Possíveis reajustes e os novos cálculos propostos

Inicialmente, o governo federal apresentou em agosto a proposta de R$ 1.502, levando em conta o cenário econômico da época.

Entretanto, com a inflação acima do previsto, novos cálculos indicam a possibilidade de um reajuste maior, elevando o piso para R$ 1.517.

O valor considera uma fórmula que combina o INPC do ano anterior e um limite de 2,5% do PIB de dois anos antes.

Embora o Congresso já tenha aprovado diretrizes gerais, o governo ainda avalia mecanismos para conter o impacto financeiro desse aumento.

Cada real acrescido ao salário mínimo gera um custo expressivo nas contas públicas, o que motiva a cautela nos reajustes.

Aproveite e veja:

Impactos no INSS e outros benefícios sociais

Uma mudança no salário mínimo impacta diretamente o valor de benefícios sociais e trabalhistas pagos pelo governo. Entre os principais efeitos estão:

Aposentadorias e pensões : o valor mínimo recebido por aposentados e pensionistas do INSS será reajustado, acompanhando o piso salarial atualizado.

: o valor mínimo recebido por aposentados e pensionistas do INSS será reajustado, acompanhando o piso salarial atualizado. Benefício de Prestação Continuada (BPC) : o pagamento mensal aos idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade será ajustado com base no novo valor.

: o pagamento mensal aos idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade será ajustado com base no novo valor. Seguro-desemprego: trabalhadores formais demitidos sem justa causa terão parcelas mínimas reajustadas. Para pescadores, empregadas domésticas e trabalhadores resgatados de condições análogas à escravidão, os valores máximos também serão corrigidos.

Ademais, os programas de distribuição de recursos para trabalhadores também serão diretamente influenciados pelo novo piso.

O Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) terão valores máximos de pagamento ajustados ao novo salário mínimo, beneficiando milhões de trabalhadores.

Além disso, o aumento pode gerar impacto nos programas de fomento ao mercado de trabalho e nas ações voltadas para algumas categorias.