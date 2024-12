Governo anuncia SUPER DESCONTO e benefícios para o IPVA 2025

IPVA 2025 terá redução e descontos acumulativos. Saiba como pagar e aproveitar os benefícios oferecidos pelo governo estadual.

Neste ano, milhares de motoristas receberam uma boa notícia com o anúncio do IPVA 2025. O governo confirmou uma redução média de 2,45% no valor do imposto, além de implementar novas regras e benefícios para facilitar o pagamento.

Entre as vantagens estão descontos acumulativos e opções de parcelamento mais acessíveis. Além disso, programas como o Sua Nota Tem Valor podem oferecer abatimentos extras.

Os motoristas também podem aproveitar ferramentas digitais, como o pagamento via Pix e consultas online, para tornar o processo mais prático.

Veja a seguir todas as informações sobre o IPVA 2025, incluindo as regras específicas para veículos elétricos, motocicletas e como aproveitar os benefícios oferecidos.

Descontos no IPVA 2025

Primeiramente, o governo do Ceará anunciou um desconto de 5% para os contribuintes que quitarem o IPVA 2025 até o dia 31 de janeiro.

Quem participa do programa Sua Nota Tem Valor também pode obter até 5% adicionais, acumulando pontos entre dezembro de 2023 e novembro de 2024.

Benefícios para quem pagar à vista ou parcelado:

Pagamento à vista : desconto total de até 10%, considerando o abatimento de 5% para quitação em janeiro e o adicional do programa Sua Nota Tem Valor.

: desconto total de até 10%, considerando o abatimento de 5% para quitação em janeiro e o adicional do programa Sua Nota Tem Valor. Parcelamento : o imposto pode ser dividido em até cinco vezes, com vencimentos mensais a partir de fevereiro. Valor mínimo de R$ 100 por parcela. O desconto do programa Sua Nota Tem Valor também se aplica às parcelas.

: o imposto pode ser dividido em até cinco vezes, com vencimentos mensais a partir de fevereiro.

Com essas opções, o contribuinte pode escolher o formato que melhor se adapta ao seu orçamento, sem perder as vantagens.

Novas regras e benefícios do IPVA 2025

Para o próximo ano, o governo introduziu mudanças importantes que favorecem categorias específicas de veículos e ampliam as opções de pagamento. Confira as novidades:

Motocicletas de até 125 cilindradas : Motociclistas que não cometeram infrações de trânsito em 2024 terão direito a uma alíquota reduzida de 1%. Essa regra beneficia especialmente condutores responsáveis.

: Veículos elétricos : Alíquota diferenciada de 2,5%, incentivando o uso de tecnologias mais sustentáveis.

: Pagamento via Pix : Agora, o IPVA pode ser pago utilizando o Pix, facilitando o processo para os motoristas e garantindo agilidade no pagamento.

:

Como consultar o IPVA 2025 e emitir o boleto?

Para acessar as informações sobre o imposto e emitir o boleto, os contribuintes podem utilizar as plataformas digitais da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz). Veja como fazer:

Acesse o site oficial da Sefaz Ceará : Insira os dados do veículo para consultar o valor do IPVA 2025.

: Use o assistente virtual da Sefaz no WhatsApp : Confirme que o número possui o selo verde de verificação e é oficial da Secretaria. Siga as instruções para receber o boleto diretamente no aplicativo.

:

Como aproveitar o desconto do programa Sua Nota Tem Valor?

O programa Sua Nota Tem Valor oferece descontos adicionais para quem acumula pontos ao longo do ano. Veja os passos para utilizar o benefício: