Novas regras do INSS em 2025 mudam idade mínima para aposentadoria

INSS anuncia novas regras para aposentadoria em 2025. Veja o que muda na idade mínima e tempo de contribuição para mulheres e homens.

A aposentadoria pelo INSS é um dos direitos mais esperados pelos trabalhadores brasileiros, oferecendo um descanso remunerado após anos de contribuição.

No entanto, as regras para sua liberação sofrerão mudanças importantes em 2025, exigindo atenção dos segurados para entender as novas exigências e se preparar adequadamente.

As alterações estão previstas na Reforma da Previdência, aprovada há alguns anos, mas com modificações que continuam sendo implementadas de forma gradual.

Recentemente, o INSS apresentou um panorama com as principais atualizações que entrarão em vigor no próximo ano, com destaque para o aumento na idade mínima necessária para solicitar o benefício.

Entenda as alterações na liberação da aposentadoria do INSS em 2025. Saiba os novos requisitos e como verificar seu tempo de contribuição. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Novas exigências para a liberação da aposentadoria

De acordo com o INSS, o ajuste na idade mínima será aplicado especialmente à aposentadoria por tempo de contribuição. As novas regras que entrarão em vigor em 2025 incluem:

Para mulheres: Idade mínima de 59 anos.

Tempo de contribuição de 30 anos. Para homens: Idade mínima de 64 anos.

Tempo de contribuição de 35 anos.

Em síntese, as alterações mencionadas refletem os ajustes previstos na Reforma da Previdência, com o objetivo de garantir maior equidade no sistema de aposentadorias.

Dessa forma, os segurados devem ficar atentos às novas exigências para se organizar e evitar surpresas na hora de solicitar o benefício.

Aproveite e confira:

Como simular e verificar o tempo de contribuição?

Atualmente, é possível realizar uma simulação do tempo restante para a aposentadoria através do portal Meu INSS.

O processo é simples e requer o fornecimento de dados pessoais para gerar um cálculo aproximado. No entanto, o INSS alerta que essa simulação não garante o direito ao benefício, por motivos como:

Informações incompletas ou desatualizadas no sistema.

Alterações em registros durante o período de contribuição.

Por isso, é recomendado que os segurados confiram regularmente seu Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e verifiquem se os dados estão corretos.

Qual a documentação exigida para solicitar a aposentadoria do INSS?

Ao solicitar o benefício, o INSS pode exigir documentos adicionais para comprovar os períodos de trabalho e contribuição.

Entre os documentos mais solicitados estão comprovantes de vínculos empregatícios e carnês de pagamento de contribuição. Ter todos os registros em dia facilita o processo e evita atrasos.

O INSS ressalta que a organização dos documentos e a regularidade das informações no CNIS são fatores que podem influenciar diretamente na liberação do benefício.

Por isso, é importante que os segurados mantenham suas informações atualizadas e confiram regularmente seus dados no sistema.