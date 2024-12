Bolsa Família terá novidade em 2025 para aumentar segurança no Cadastro Único

Bolsa Família terá cadastro biométrico em 2025. Veja como será feita a coleta das digitais e quais mudanças o sistema trará ao programa.

O programa Bolsa Família será atualizado em 2025 com a implementação de um sistema de biometria, que utilizará as digitais dos beneficiários para garantir maior segurança.

A medida busca evitar fraudes, facilitando o controle das informações no Cadastro Único e promovendo um acompanhamento mais eficiente.

A biometria já é utilizada em diferentes serviços pelo país, como saques, pagamentos e identificação de trabalhadores. Agora, o governo pretende expandir essa tecnologia para o Bolsa Família, integrando-a ao sistema de atendimento do programa.

Governo adotará biometria no Bolsa Família em 2025. Saiba como será o cadastro e os benefícios da nova tecnologia para evitar fraudes. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funcionará o cadastro biométrico no Bolsa Família?

O cadastramento biométrico será organizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social por meio de um cronograma específico, e os beneficiários não precisam tomar nenhuma ação imediata.

O processo será realizado de forma simples e planejada para evitar filas e superlotação nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Confira os passos:

Chamado oficial : O titular do Bolsa Família será convocado para comparecer ao CRAS ou a um local similar de atendimento.

: Coleta da biometria : No local indicado, será feita a coleta das digitais dos dedos do beneficiário utilizando aparelhos especializados.

: Utilização futura : Após o cadastramento, a biometria será utilizada em atualizações do Cadastro Único e em outros serviços relacionados ao programa.

:

A biometria não será necessária para o recebimento do auxílio na Caixa Econômica, mas será registrada nos sistemas do governo para garantir uma integração mais eficiente entre as plataformas.

Aproveite e confira:

Motivações do governo para adotar a biometria

O principal objetivo dessa atualização no Bolsa Família é aumentar a segurança dos beneficiários e proteger os recursos públicos.

Com a biometria, torna-se praticamente inviável que outra pessoa se passe pelo titular do programa. Entre as vantagens estão:

Impossibilidade de falsificação : A biometria é única e não pode ser duplicada, garantindo maior proteção contra fraudes.

: Agilidade no atendimento : O uso da digital permite um reconhecimento mais rápido do que a verificação por documentos impressos.

: Integração de dados : O cruzamento de informações entre diferentes bases de dados do governo facilitará a identificação e atualização dos dados do titular.

:

Benefícios do sistema biométrico

A implementação da biometria trará vantagens tanto para os beneficiários quanto para a administração pública, permitindo um acompanhamento mais seguro e eficiente.

A medida também ajudará a garantir que os recursos do programa cheguem às pessoas que realmente têm direito ao benefício.