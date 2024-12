Instagram lança retrospectiva de 2024 com novos recursos e efeitos temáticos

Novos recursos no Instagram marcam o fim de 2024 com retrospectiva, efeitos especiais e templates para Stories. Aproveite as novidades disponíveis até janeiro.

O Instagram, rede social nº 1 do mundo, lançou uma série de funcionalidades temáticas para marcar o final de 2024 e o início de 2025.

Entre os destaques estão a Retrospectiva 2024, novos efeitos nos Stories e Reels, e ferramentas personalizadas para mensagens diretas (DMs).

As novidades já estão disponíveis no aplicativo e podem ser acessadas até o começo de janeiro, oferecendo formas criativas e divertidas para os usuários compartilharem seus momentos mais marcantes do ano.

Instagram celebra 2024 com colagem de memórias, frases secretas e temas personalizados. Veja como acessar e criar conteúdos temáticos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Novidades da Retrospectiva 2024 do Instagram

Para celebrar os últimos meses de 2024, o Instagram trouxe seis atualizações especiais:

Colagem para Stories: um mural de memórias com suas fotos e momentos preferidos do ano. Modelos temáticos para a ferramenta “Sua Vez”: cinco opções de templates voltados para a retrospectiva do ano. Fonte e efeitos exclusivos: contagem regressiva para 2025 e temas visuais para Stories e Reels. Temas festivos nas mensagens diretas: personalização com temáticas de inverno e Ano Novo. Frases secretas com efeitos especiais: textos e emojis que ativam animações no Instagram. Curtidas com efeitos comemorativos: reações visuais em postagens e Stories temáticos.

Veja também:

Como usar a Colagem para Stories?

A funcionalidade Colagem para Stories permite criar um quadro visual com fotos que marcaram o ano. Para usá-la, siga os passos abaixo:

Acesse a aba de Stories e clique em “+”.

Escolha a opção “Colagem 2024”.

Selecione as fotos desejadas diretamente da galeria do seu dispositivo.

Monte um mural personalizado com os momentos mais especiais de 2024.

Templates temáticos na ferramenta “Sua Vez”

A ferramenta “Sua Vez” ganhou cinco novos templates exclusivos de Ano Novo, incluindo:

Como 2024 Começou x Como 2024 Terminou : destaque para as transformações pessoais e momentos marcantes.

: destaque para as transformações pessoais e momentos marcantes. Retrospectiva personalizada : espaço para listar melhores amigos, comidas preferidas, lugares visitados e até seu status de relacionamento no final do ano.

: espaço para listar melhores amigos, comidas preferidas, lugares visitados e até seu status de relacionamento no final do ano. Memória favorita de 2024 : compartilhe o evento ou momento que definiu o ano.

: compartilhe o evento ou momento que definiu o ano. Hino de 2024 : exiba a música que marcou o período.

: exiba a música que marcou o período. Comparativo 2021–2024: mostre como você mudou ao longo dos últimos anos.

Efeitos comemorativos e frases secretas

Além dos recursos para Stories, o Instagram introduziu frases e emojis secretos que ativam efeitos visuais no aplicativo. Ao usar textos como “Feliz Ano Novo” ou emojis como 🎉, 💥, 🥂 e 🎇 nas Notas, os usuários podem adicionar um toque especial às suas interações.

Outras novidades incluem o efeito de contagem regressiva para 2025, com direito a uma fonte exclusiva chamada “Ano Novo”. As curtidas em Stories e postagens temáticas também recebem animações, tornando as interações ainda mais festivas.

Temas festivos para mensagens diretas (DMs)

Os temas para personalização de DMs incluem: