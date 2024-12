Funcionamento dos bancos nas festas de final de ano: veja as datas e horários

Confira os horários de funcionamento dos bancos no final de ano. Saiba como fazer pagamentos e evitar problemas com contas que vencem durante os feriados.

Com a chegada do final do ano, os bancos ajustam seu horário de funcionamento devido às festividades como Natal e Ano Novo.

Durante esse período, além dos feriados nacionais, alguns dias contam com pontos facultativos e mudanças no expediente. Isso pode afetar serviços como atendimentos presenciais e compensações bancárias, como a TED.

Se você precisa organizar pagamentos ou realizar transações, confira as orientações sobre o funcionamento dos bancos no final do ano e planeje-se com antecedência.

Planeje seus pagamentos no final de ano com o horário ajustado dos bancos. Descubra as alternativas digitais para manter suas contas em dia.

Horário de funcionamento dos bancos no final de ano

Em primeiro lugar, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou os horários de expediente das instituições financeiras durante o período das festas. Veja como fica o funcionamento:

25 de dezembro (Natal) : feriado nacional, sem expediente bancário ou atendimento presencial.

: feriado nacional, sem expediente bancário ou atendimento presencial. 31 de dezembro (véspera de Ano Novo) : os bancos também não irão abrir, embora não seja feriado nacional.

: os bancos também não irão abrir, embora não seja feriado nacional. 1º de janeiro (Confraternização Universal) : feriado nacional, com as agências fechadas.

: feriado nacional, com as agências fechadas. 24 de dezembro (véspera de Natal) : funcionamento das 9h às 11h, no horário de Brasília.

: funcionamento das 9h às 11h, no horário de Brasília. Demais dias úteis: nos dias 26 de dezembro, 30 de dezembro e 2 de janeiro, os bancos funcionarão normalmente.

Vale lembrar que o último dia do ano com expediente normal será 30 de dezembro, e os dias 25 de dezembro, 31 de dezembro e 1º de janeiro não terão qualquer tipo de compensação bancária ou atendimento presencial.

Como organizar pagamentos durante o final do ano?

Com o funcionamento diferenciado das instituições financeiras no final do ano, é importante estar atento às datas e alternativas para realizar seus pagamentos. Confira as orientações abaixo:

Contas de consumo com vencimento nos feriados

Contas de serviços básicos, como água, luz, gás ou telefone, que vencerem nos dias 25 de dezembro, 31 de dezembro ou 1º de janeiro poderão ser pagas no próximo dia útil sem encargos adicionais, como juros ou multas.

Contas de serviços básicos, como água, luz, gás ou telefone, que vencerem nos dias 25 de dezembro, 31 de dezembro ou 1º de janeiro poderão ser pagas no próximo dia útil sem encargos adicionais, como juros ou multas. Impostos e tributos com vencimento nos feriados

Impostos com vencimento em feriados devem ser pagos antecipadamente para evitar encargos financeiros. Walter Tadeu de Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban, explica que muitos tributos já têm datas ajustadas conforme os feriados. Caso não estejam ajustados, é recomendável antecipar o pagamento.

Impostos com vencimento em feriados devem ser pagos antecipadamente para evitar encargos financeiros. Walter Tadeu de Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban, explica que muitos tributos já têm datas ajustadas conforme os feriados. Caso não estejam ajustados, é recomendável antecipar o pagamento. Alternativas eletrônicas

O uso de canais digitais é altamente recomendado. Internet banking, aplicativos bancários, caixas eletrônicos e atendimentos telefônicos permitem o agendamento de pagamentos e facilitam a organização financeira, mesmo com o fechamento das agências.

O uso de canais digitais é altamente recomendado. Internet banking, aplicativos bancários, caixas eletrônicos e atendimentos telefônicos permitem o agendamento de pagamentos e facilitam a organização financeira, mesmo com o fechamento das agências. Utilização do Pix

Uma alternativa prática e eficiente é o Pix. Este meio de pagamento funciona 24 horas por dia, inclusive em feriados, garantindo que as transferências sejam feitas de forma instantânea e sem custos extras.

Dicas para gerenciar pagamentos no final do ano

Para evitar complicações durante o período de festas, siga estas orientações: