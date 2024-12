Novas leis de trânsito entram em vigor em menos de 10 dias e PREOCUPAM motoristas

Novas leis de trânsito entram em vigor em janeiro de 2025. Confira as mudanças para renovação da CNH e manutenção de retrovisores nos veículos.

A partir de 1º de janeiro de 2025, motoristas brasileiros enfrentarão mudanças importantes nas leis de trânsito. Duas novas exigências foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e já geram apreensão, principalmente devido aos ajustes que serão necessários para se adequar às novas regras.

As mudanças incluem um exame prático e teórico obrigatório para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a obrigatoriedade de retrovisores em perfeitas condições nos veículos.

As novas regras têm o objetivo de aumentar a segurança no trânsito e garantir que os motoristas estejam atualizados em relação às práticas e normas vigentes. No entanto, os impactos dessas alterações, como custos adicionais e exigências rigorosas, preocupam muitos condutores.

Novas regras de trânsito para 2025

Entre as alterações mais relevantes que passam a valer no início de 2025 estão:

1. Exame obrigatório para renovação da CNH

Uma das principais mudanças é a necessidade de realizar provas teórica e prática para renovar a CNH. Até então, o processo envolvia apenas exames médicos e psicotécnicos, mas, com a nova exigência, todos os motoristas precisarão comprovar que conhecem as normas de trânsito e que estão aptos a dirigir.

De acordo com especialistas, essa mudança busca garantir que os motoristas estejam atualizados sobre alterações no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), especialmente aqueles que não passam por reciclagens há muitos anos.

Objetivo da medida : assegurar que os condutores estejam preparados para lidar com situações atuais do trânsito, que se tornou mais dinâmico e complexo.

: assegurar que os condutores estejam preparados para lidar com situações atuais do trânsito, que se tornou mais dinâmico e complexo. Impacto nos motoristas experientes : a exigência preocupa condutores que não realizam testes práticos há décadas, como João Carlos Ribeiro , de 58 anos, que comentou: “Faz anos que não faço uma prova de direção. Isso vai ser um desafio enorme”.

: a exigência preocupa condutores que não realizam testes práticos há décadas, como , de 58 anos, que comentou: “Faz anos que não faço uma prova de direção. Isso vai ser um desafio enorme”. Custos envolvidos: além das provas, motoristas poderão arcar com taxas adicionais e cursos de preparação para os exames.

2. Retrovisores em perfeitas condições

A segunda mudança determina que todos os retrovisores dos veículos estejam em condições adequadas de uso. Isso inclui evitar danos como rachaduras, desalinhamentos ou qualquer problema que comprometa a visibilidade.

Penalidades : condutores flagrados com retrovisores danificados estarão sujeitos a multas classificadas como graves, no valor de R$ 195,23 e com perda de cinco pontos na CNH.

: condutores flagrados com retrovisores danificados estarão sujeitos a multas classificadas como graves, no valor de e com perda de cinco pontos na CNH. Riscos associados : segundo o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) , problemas nos retrovisores estão entre as principais causas de acidentes em manobras, ultrapassagens e mudanças de faixa .

: segundo o , problemas nos retrovisores estão entre as principais causas de acidentes em . Objetivo da regra: garantir visibilidade total ao condutor, reduzindo os riscos de colisões e outros incidentes no trânsito.

A engenheira de trânsito Ana Paula Soares comentou: “Retrovisores em boas condições são essenciais para a segurança. Essa nova regra é um passo importante para evitar acidentes.”

Com essas mudanças, motoristas precisam se preparar tanto para custos adicionais quanto para alterações na rotina de manutenção dos veículos e renovação da habilitação.

Custos adicionais : além das taxas para renovação, será necessário investir em manutenção preventiva para garantir que os retrovisores estejam sempre em perfeitas condições.

: além das taxas para renovação, será necessário investir em para garantir que os retrovisores estejam sempre em perfeitas condições. Adaptação à nova realidade: para motoristas com veículos mais antigos, que já apresentam desgastes, a regra pode ser vista como um obstáculo, mas também como um incentivo à segurança.

Por que essas medidas foram implementadas?

De acordo com o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), o Brasil registra cerca de 30 mil mortes no trânsito todos os anos. As novas leis têm como objetivo reduzir esses números, promovendo um trânsito mais seguro e eficiente.

A atualização de conhecimentos e a garantia de que os veículos estejam em condições adequadas são ações consideradas indispensáveis para diminuir os índices de acidentes e melhorar a convivência nas vias públicas.

Dicas para motoristas se prepararem

Para se adequar às mudanças, é importante que os condutores sigam algumas recomendações:

Prepare-se para os exames : revise os conteúdos do Código de Trânsito Brasileiro e pratique suas habilidades de direção com antecedência.

: revise os conteúdos do e pratique suas habilidades de direção com antecedência. Realize manutenções preventivas : revise regularmente os retrovisores do veículo e substitua-os se apresentarem danos ou desalinhamentos.

: revise regularmente os retrovisores do veículo e substitua-os se apresentarem danos ou desalinhamentos. Organize-se financeiramente: planeje os gastos adicionais que podem surgir com as novas exigências, como taxas de provas ou reparos no veículo.

Com essas medidas, os motoristas poderão enfrentar as novas exigências de trânsito com mais tranquilidade e segurança.