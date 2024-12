MEI cancelado? Descubra como abrir um novo cadastro e quais são os requisitos essenciais

Após o cancelamento do MEI, é possível reabrir um novo cadastro seguindo critérios claros e regularizando pendências fiscais

O Microempreendedor Individual (MEI) é uma das opções mais acessíveis para quem busca formalizar um negócio. Com benefícios que incluem emissão de notas fiscais e acesso à previdência social, a modalidade atende a empreendedores individuais que desejam sair da informalidade.

Cancelamentos de registros podem ocorrer por diversos motivos, mas o processo de abertura de um novo MEI é simples e pode ser feito rapidamente. No entanto, é preciso seguir regras específicas e estar atento às pendências fiscais.

Reabrir o cadastro exige que o empreendedor respeite os limites da categoria, como faturamento anual e atividade permitida. Logo, regularizar as finanças e entender os critérios são passos fundamentais para evitar problemas futuros.

É possível abrir novo MEI logo após cancelamento do anterior – Crédito: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Procedimentos necessários para o cancelamento do MEI

O cancelamento do registro MEI encerra todas as obrigações fiscais e administrativas do CNPJ vinculado à empresa. A solicitação é feita no Portal do Empreendedor (gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor), onde o sistema realiza a baixa automática dos tributos e declarações pendentes.

Apesar da extinção do CNPJ, débitos anteriores continuam atrelados ao CPF do titular. Regularizar essas pendências é essencial para evitar restrições, principalmente ao solicitar a abertura de um novo registro.

A finalização do cancelamento permite ao empreendedor recomeçar sua atividade de maneira regular, seja como MEI novamente ou em outra modalidade empresarial.

Critérios para reabrir um MEI após o cancelamento

Abrir um novo MEI é permitido a qualquer momento, desde que o empreendedor atenda às condições exigidas pela categoria. O processo não possui prazo de espera e pode ser iniciado imediatamente após o encerramento do registro anterior.

Os requisitos incluem:

Faturamento anual de até R$ 81 mil.

Ausência de participação em outras empresas.

Exercício de atividades permitidas pela legislação.

Contratação de no máximo um funcionário.

Regularidade fiscal e documental do CPF do titular.

Passo a passo para abrir um novo cadastro MEI

Formalizar um novo registro MEI é um processo prático, realizado diretamente pela internet. O Portal do Empreendedor disponibiliza a ferramenta para a criação do cadastro em poucos minutos.

Acesse o Portal do Empreendedor. Na seção “Formalize-se”, inicie o processo de cadastro. Preencha seus dados pessoais. Insira informações como CPF, data de nascimento e número do título de eleitor. Escolha a atividade principal. Selecione a principal ocupação, com possibilidade de adicionar atividades secundárias. Informe o endereço de registro. O local pode ser residencial ou comercial, mas deve ser válido e atualizado. Conclua o cadastro. Após revisar as informações, o sistema emitirá o Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI).

Regularização de débitos do MEI anterior

Pendências financeiras ou tributárias associadas ao CNPJ anterior não são eliminadas com o cancelamento do registro. Todas as dívidas continuam vinculadas ao CPF do titular, sendo necessário regularizá-las junto à Receita Federal.

Débitos podem ser consultados no Portal do Simples Nacional (www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional) ou diretamente com a Receita Federal. O parcelamento é uma alternativa para facilitar o pagamento e liberar o titular para novas formalizações.

Benefícios de formalizar-se novamente como MEI

A abertura de um novo registro MEI oferece diversas vantagens para o empreendedor:

Acesso a crédito facilitado. Taxas de juros reduzidas são oferecidas a microempreendedores formalizados.

Taxas de juros reduzidas são oferecidas a microempreendedores formalizados. Emissão de notas fiscais. A legalização permite ampliar a carteira de clientes, especialmente empresas.

A legalização permite ampliar a carteira de clientes, especialmente empresas. Cobertura previdenciária. Direitos como aposentadoria, auxílio-doença e salário maternidade estão garantidos com o pagamento do DAS.

Direitos como aposentadoria, auxílio-doença e salário maternidade estão garantidos com o pagamento do DAS. Simplificação tributária. Apenas uma guia mensal é necessária para cobrir tributos federais, estaduais e municipais.

Erros comuns que dificultam a reabertura do MEI

Ignorar pendências fiscais ou fornecer dados inconsistentes são erros frequentes no processo de formalização. Além disso, atividades não permitidas pelo MEI podem inviabilizar o registro.

Outro problema recorrente é o descuido com o limite de faturamento anual, que pode resultar no desenquadramento e no aumento da carga tributária. Planejar e organizar as finanças é essencial para manter o negócio regularizado.

Importância de acompanhar a regularidade fiscal

Manter-se em dia com as obrigações fiscais evita bloqueios futuros e facilita a reabertura de um MEI. Consultar débitos no Portal do Simples Nacional, atualizar dados no CPF e organizar documentos são medidas que garantem um processo tranquilo.

Por tudo isso, reabrir o MEI é uma oportunidade de retomar a formalização e aproveitar benefícios essenciais para o crescimento do negócio. Seguir os critérios estabelecidos e regularizar pendências são passos indispensáveis para garantir uma atividade empresarial sólida e sustentável.