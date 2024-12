4 dicas para escolher um celular com bom custo-benefício e não errar na compra

Saiba como escolher um celular com bom custo-benefício analisando processador, bateria, armazenamento e câmeras. Veja as dicas práticas para não errar na compra.

Escolher um celular com bom custo-benefício pode ser um desafio. Existem diversas opções no mercado, mas é preciso entender quais especificações realmente influenciam o desempenho e a experiência do usuário.

Celulares intermediários tendem a oferecer boas funcionalidades a preços mais acessíveis, mas analisar cada detalhe é essencial para fazer uma boa escolha.

A seguir, veja quatro dicas importantes para garantir um celular eficiente e que atenda às suas necessidades.

Veja quatro dicas essenciais para comprar um celular eficiente e barato. Saiba como avaliar desempenho, memória, bateria e câmeras antes de decidir. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

4 dicas para comprar um celular com bom custo-benefício sem erro

Confira:

1. Analise o processador do celular

Primeiramente, é importante observar o processador, pois ele é responsável pelo desempenho do celular. Alguns modelos priorizam velocidade, enquanto outros buscam economia de energia. Existem três características principais a considerar:

Velocidade do processador: medida em Gigahertz (GHz) , define o quão rápido ele executa tarefas.

medida em , define o quão rápido ele executa tarefas. Quantidade de núcleos: processadores octa-core , por exemplo, possuem oito núcleos, que dividem tarefas para garantir eficiência.

processadores , por exemplo, possuem oito núcleos, que dividem tarefas para garantir eficiência. Litografia: medida em nanômetros (nm), processadores menores consomem menos energia e oferecem melhor desempenho.

Por exemplo, o Galaxy A55, com litografia de 4 nm, é mais eficiente que modelos de entrada como o Galaxy A05, com 12 nm. Marcas como Samsung, Qualcomm e MediaTek oferecem boas opções de processadores, cada uma com vantagens em desempenho e eficiência.

Aproveite e veja também:

2. Verifique o armazenamento interno e a memória RAM

Outro ponto importante é analisar a quantidade de armazenamento e memória RAM do celular.

Armazenamento interno: usado para instalar o sistema operacional, aplicativos e guardar arquivos. Em 2024, 128 GB é o mínimo recomendado. Vale lembrar que parte do espaço é ocupada pelo próprio sistema.

usado para instalar o sistema operacional, aplicativos e guardar arquivos. Em 2024, é o mínimo recomendado. Vale lembrar que parte do espaço é ocupada pelo próprio sistema. Memória RAM: influencia o desempenho em multitarefas e jogos. Celulares com 6 GB de RAM ou mais garantem uma experiência fluida e sem travamentos.

Se o celular tiver entrada para cartão MicroSD, é possível expandir o armazenamento. No entanto, a quantidade de RAM é fixa, por isso, avalie bem antes da compra.

3. Cheque a capacidade da bateria e a velocidade de carregamento

A bateria é um fator essencial no dia a dia. Modelos com 5.000 mAh ou mais costumam durar até dois dias com uso moderado. Celulares com baterias de 6.000 mAh podem oferecer ainda mais autonomia.

Outro ponto relevante é a velocidade de carregamento. Algumas marcas, como a Samsung, oferecem carregadores de 15 W a 25 W, enquanto outras, como a Xiaomi, disponibilizam carregadores turbo de até 67 W.

Com essa potência, o carregamento pode ser concluído em menos de 50 minutos. Caso compre um carregador avulso, certifique-se de que ele é compatível com o celular para evitar problemas.

4. Olhe a qualidade das câmeras

Por fim, a qualidade das câmeras deve ser analisada com cuidado. Não se deixe enganar apenas pela quantidade de megapixels (MP).

Fatores como o tamanho do sensor fazem toda a diferença, especialmente em locais com pouca luz. Quanto menor o número após o “1/” (por exemplo, 1/1.7), maior é o sensor e, consequentemente, melhor a qualidade das imagens.

Outros aspectos importantes incluem: