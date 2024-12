Ainda não sabe qual cor de roupa usar nessa virada de ano? Saiba calcular qual é a melhor para você!

A escolha da cor da virada de ano é muito importante, dependendo do que você quer atrair em 2025. Por isso, um cálculo com base na numerologia pode ajudar!

A escolha da cor para a virada do ano é uma tradição que vai além da estética e se conecta a crenças e simbolismos: todos os anos, as pessoas escolhem meticulosamente qual cor usar para atrair o que mais desejam.

Cada tom carrega uma energia única, que pode influenciar sentimentos, objetivos e vibrações para o ano que se inicia. Por isso, selecionar a cor certa é visto como uma forma de alinhar desejos e atrair boas energias.

A numerologia, por sua vez, surge como uma ferramenta poderosa para auxiliar nessa escolha, utilizando cálculos simples para identificar a cor mais adequada para cada pessoa, de acordo com sua vibração pessoal e os desafios do próximo ano.

Se você ainda não sabe que cor de roupa usar na virada de ano, veja o cálculo certo para te ajudar. / Fonte: Canva

Cálculo para saber qual cor usar na virada de ano

Descobrir a cor ideal para a virada de ano é um processo fácil, mas exige atenção ao cálculo numérico que define a vibração pessoal. Para começar, anote em um papel sua data de nascimento (dia e mês) junto ao ano que está por vir. A partir dessa combinação, faça a soma de cada número individual.

Por exemplo, suponha que sua data de nascimento seja 20 de dezembro. A data completa seria escrita como 20/12/2025. A soma dos números deve ser feita da seguinte forma: 2 + 0 + 1 + 2 + 2 + 0 + 2 + 5 = 14. Caso o resultado tenha dois dígitos, some esses números até obter um único algarismo. No exemplo dado, somando 1 + 4, chegamos ao número 5.

Após encontrar seu número pessoal, é possível descobrir a cor que mais combina com sua energia para o novo ano. Lembre-se de focar na primeira cor indicada, pois ela é a mais relevante, enquanto a segunda atua como complemento.

Significado de cada cor na virada de ano

Número 1 – Vermelho e/ou Laranja : O vermelho traz energia, motivação e disposição para realizar projetos, enquanto o laranja reforça coragem e ousadia, ajudando na tomada de decisões.

: O vermelho traz energia, motivação e disposição para realizar projetos, enquanto o laranja reforça coragem e ousadia, ajudando na tomada de decisões. Número 2 – Laranja e/ou Rosa : O laranja inspira coragem e vitalidade. O rosa, por sua vez, promove harmonia e afeto, facilitando a comunicação e melhorando relacionamentos.

: O laranja inspira coragem e vitalidade. O rosa, por sua vez, promove harmonia e afeto, facilitando a comunicação e melhorando relacionamentos. Número 3 – Amarelo : Amarelo simboliza criatividade, foco e concentração, ajudando a alcançar metas e a explorar ideias inovadoras.

: Amarelo simboliza criatividade, foco e concentração, ajudando a alcançar metas e a explorar ideias inovadoras. Número 4 – Verde e/ou Marrom : O verde proporciona equilíbrio, serenidade e redução da ansiedade, enquanto o marrom favorece estabilidade e a realização de objetivos concretos.

: O verde proporciona equilíbrio, serenidade e redução da ansiedade, enquanto o marrom favorece estabilidade e a realização de objetivos concretos. Número 5 – Azul e/ou Violeta : Azul oferece calma e tranquilidade, ideal para lidar com mudanças. O violeta complementa com intuição e força para enfrentar transformações de forma positiva.

: Azul oferece calma e tranquilidade, ideal para lidar com mudanças. O violeta complementa com intuição e força para enfrentar transformações de forma positiva. Número 6 – Azul índigo e/ou Rosa : O azul índigo promove intuição e harmonia nos relacionamentos. O rosa ajuda a desenvolver a compreensão e o equilíbrio emocional.

: O azul índigo promove intuição e harmonia nos relacionamentos. O rosa ajuda a desenvolver a compreensão e o equilíbrio emocional. Número 7 – Violeta : O violeta traz renovação, mudanças e autoconhecimento, ajudando na busca por novos caminhos e transformações pessoais.

: O violeta traz renovação, mudanças e autoconhecimento, ajudando na busca por novos caminhos e transformações pessoais. Número 8 – Rosa e/ou Marrom : Rosa reforça afeto e harmonia, enquanto o marrom trabalha na concretização de metas, unindo estabilidade e realização.

: Rosa reforça afeto e harmonia, enquanto o marrom trabalha na concretização de metas, unindo estabilidade e realização. Número 9 – Dourado: Dourado é símbolo de sabedoria, autoconfiança e crescimento espiritual, além de ajudar a praticar o desapego de situações ou pessoas que não servem mais.

Com a cor certa, baseada na numerologia, você pode alinhar suas energias com seus objetivos para o próximo ano e começar um novo ciclo com foco e determinação. Boa sorte!

