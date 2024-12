Novo golpe do 0800 pega vítimas desprevenidas em TODO país: proteja-se agora!

Um novo golpe está fazendo vítimas em todo território nacional através de ligações, mensagens via WhatsApp e SMS.

Golpes envolvendo ligações telefônicas têm se tornado cada vez mais sofisticados, colocando consumidores de todo o Brasil em risco.

Entre as fraudes mais recentes, o golpe do 0800 se destaca por utilizar números de telefone com prefixo oficial para enganar as vítimas, fingindo ser centrais de atendimento de bancos ou empresas renomadas.

Os criminosos aproveitam-se de situações fictícias, como transações suspeitas ou promoções falsas, para convencer as pessoas a fornecer dados pessoais e bancários.

Com métodos bem elaborados, esses golpes podem comprometer tanto o dinheiro quanto a privacidade das vítimas, exigindo atenção e conhecimento para evitá-los.

Quais os tipos mais comuns desse golpe?

O golpe do 0800 é executado de diversas formas, todas focadas em criar um senso de urgência para levar a vítima a agir sem pensar. Conhecer as versões mais comuns ajuda a identificar essas fraudes e tomar medidas para evitá-las.

Transação bancária de mentira

Nesta modalidade, a vítima recebe uma mensagem alertando sobre uma compra suspeita em seu nome. A mensagem solicita que ela entre em contato com uma central de atendimento pelo número 0800 fornecido.

Durante a ligação, o golpista se passa por funcionário do banco e solicita informações confidenciais, como senhas ou números de cartão. Em casos mais avançados, ele pode induzir a vítima a realizar uma transferência ou pagamento falso. Para evitar esse golpe, nunca forneça dados bancários por telefone e entre em contato diretamente com o banco pelos canais oficiais.

Vencimento de milhas ou pontos de fidelidade

Outra versão envolve o aviso de que milhas ou pontos de um programa de fidelidade estão prestes a expirar. A vítima é incentivada a ligar para uma central de atendimento, onde os golpistas solicitam informações bancárias ou números de cartões para “resgatar” os pontos. Para se proteger, sempre verifique o status de seus pontos diretamente no aplicativo ou site oficial do programa de fidelidade.

Conta fraudada por suposto funcionário

Esse golpe envolve uma mensagem afirmando que sua conta está sendo fraudada por um funcionário do próprio banco. O golpista orienta a vítima a realizar transferências para uma “conta segura” que, na realidade, pertence ao fraudador. Bancos nunca pedem transferências para contas de segurança. Em caso de suspeita, contate o banco usando os canais oficiais.

Estorno de mentira

Neste golpe, a vítima é informada de que precisa realizar um estorno de pagamento para corrigir um suposto erro ou fraude. Durante a ligação, o golpista coleta informações sensíveis ou induz a vítima a realizar um pagamento via Pix. Para evitar problemas, lembre-se de que bancos nunca solicitam transferências para corrigir transações.

Como identificar um golpe 0800?

Reconhecer sinais de fraude é fundamental para evitar prejuízos. Golpistas utilizam estratégias persuasivas para enganar suas vítimas, mas alguns comportamentos podem servir de alerta.

Mensagens inesperadas : Desconfie de alertas enviados por SMS ou aplicativos que informem sobre transações suspeitas ou problemas com sua conta. Bancos não utilizam essas ferramentas para comunicação urgente.

: Desconfie de alertas enviados por SMS ou aplicativos que informem sobre transações suspeitas ou problemas com sua conta. Bancos não utilizam essas ferramentas para comunicação urgente. Números 0800 desconhecidos : Embora números 0800 sejam legítimos, jamais ligue para os números enviados por mensagens ou contatos não verificados.

: Embora números 0800 sejam legítimos, jamais ligue para os números enviados por mensagens ou contatos não verificados. Solicitação de dados pessoais : Instituições financeiras nunca pedem senhas, números de cartões ou CPF por telefone.

: Instituições financeiras nunca pedem senhas, números de cartões ou CPF por telefone. Urgência exagerada : Se o atendente insistir que você precisa agir imediatamente, desconfie. Golpistas utilizam o senso de urgência para evitar que você analise a situação.

: Se o atendente insistir que você precisa agir imediatamente, desconfie. Golpistas utilizam o senso de urgência para evitar que você analise a situação. Links suspeitos: Nunca clique em links enviados por mensagens, pois eles podem levar a sites fraudulentos.

O que fazer se cair no golpe?

Se perceber que foi vítima de um golpe, agir rapidamente pode minimizar os danos. Tome as seguintes medidas:

Entre em contato com o banco: Avise imediatamente sua instituição financeira sobre o ocorrido e solicite o bloqueio de contas ou cartões comprometidos. Registre um boletim de ocorrência: Formalize a fraude em uma delegacia física ou on-line para criar um registro oficial do crime. Altere senhas e dados de acesso: Atualize todas as credenciais que possam ter sido expostas durante a fraude. Acompanhe suas contas: Monitore transações bancárias frequentemente para identificar movimentações suspeitas. Procure ajuda especializada: Se necessário, entre em contato com órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, para orientações sobre como proceder.

Ficar atento e conhecer as táticas desses golpes é o melhor caminho para proteger suas informações e evitar prejuízos.

