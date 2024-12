Quando o incentivo-conclusão de R$ 1.000 do Pé-de-Meia vai ser pago? Confira o calendário

Benefício educacional busca combater evasão escolar e incentivar a conclusão do ensino médio com depósitos anuais de até R$ 1.000

O programa Pé-de-Meia, criado para incentivar a permanência e conclusão do ensino médio público, está novamente em destaque. Em breve, começará o pagamento do Incentivo-Conclusão, que pode atingir R$ 1.000 por ano letivo aprovado.

Com a adesão de milhões de estudantes, a iniciativa visa reduzir a desigualdade social e promover a inclusão educacional por meio de benefícios financeiros escalonados.

Além do Incentivo-Conclusão, o Pé-de-Meia inclui outros incentivos, como o pagamento mensal por frequência escolar e um bônus pela participação no Enem. Somados, os valores podem alcançar até R$ 9.200 por estudante ao longo de três anos.

Pé-de-Meia é incentivo que procura combater a evasão escolar – Crédito: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Incentivo-Conclusão beneficia estudantes que concluíram ensino médio

O Incentivo-Conclusão é uma parcela anual de R$ 1.000, destinada a estudantes que concluíram o ano letivo com aprovação.

O montante é acumulado ao longo dos três anos do ensino médio e só pode ser sacado após a formatura. Assim, ao final desse ciclo, o aluno pode acessar até R$ 3.000, além de outros valores já pagos pelo programa.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), o pagamento do Incentivo-Conclusão referente ao ano letivo de 2024 ocorrerá entre os dias 20 e 27 de fevereiro de 2025.

A liberação dos valores será feita conforme o mês de nascimento dos beneficiários, com depósitos realizados diretamente nas contas Poupança Social Digital abertas pela Caixa Econômica Federal.

Calendário do Incentivo-Conclusão 2025

Confira as datas de pagamento do incentivo conforme o mês de nascimento:

Janeiro e Fevereiro : 20 de fevereiro

: 20 de fevereiro Março e Abril : 21 de fevereiro

: 21 de fevereiro Maio e Junho : 24 de fevereiro

: 24 de fevereiro Julho e Agosto : 25 de fevereiro

: 25 de fevereiro Setembro e Outubro : 26 de fevereiro

: 26 de fevereiro Novembro e Dezembro: 27 de fevereiro

Os valores são creditados automaticamente nas contas vinculadas ao programa, sendo possível consultar as informações pelo aplicativo Caixa Tem ou no Jornada do Estudante.

Quem pode receber o incentivo?

Para ter direito ao Incentivo-Conclusão, os estudantes precisam atender a critérios estabelecidos pelo programa. Veja os principais requisitos:

Estar matriculado no ensino médio público: O benefício é voltado a alunos de escolas da rede pública federal, estadual ou municipal, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ter idade entre 14 e 24 anos: No caso da EJA, a faixa etária é de 19 a 24 anos. Fazer parte do Cadastro Único (CadÚnico): O estudante deve pertencer a uma família inscrita, com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Comprovar frequência e aprovação: É necessário ter presença mínima de 80% nas aulas e aprovação no ano letivo.

Os beneficiários que cumprem essas exigências são automaticamente incluídos no programa, sem necessidade de inscrição adicional.

Incentivos do Pé-de-Meia: mais do que um auxílio financeiro

O programa Pé-de-Meia oferece um pacote de benefícios que vão além do Incentivo-Conclusão. Confira os valores pagos aos estudantes:

Incentivo-Matrícula: R$ 200 anuais, liberados no início do ano letivo.

R$ 200 anuais, liberados no início do ano letivo. Incentivo-Frequência: R$ 200 mensais, condicionados à presença mínima de 80% nas aulas.

R$ 200 mensais, condicionados à presença mínima de 80% nas aulas. Incentivo-Enem: R$ 200, pago aos alunos que participarem do Exame Nacional do Ensino Médio.

R$ 200, pago aos alunos que participarem do Exame Nacional do Ensino Médio. Incentivo-Conclusão: R$ 1.000 anuais, acumulados e liberados ao final do ensino médio.

Somados, esses valores podem ajudar famílias a investir na educação, aliviar despesas e reduzir a evasão escolar. A flexibilidade no uso dos recursos permite que o dinheiro seja destinado a materiais escolares, transporte ou outras necessidades.

Consulta aos pagamentos e desbloqueio do benefício podem ser feitos online

Os beneficiários podem acompanhar os pagamentos pelo Portal Cidadão da Caixa ou pelo aplicativo Jornada do Estudante. A liberação dos valores segue o calendário oficial, e o desbloqueio do benefício pode ser feito diretamente no aplicativo Caixa Tem.

Se o estudante for menor de 18 anos, o responsável legal deve autorizar a movimentação da conta. Essa autorização pode ser feita pelo aplicativo ou em uma agência da Caixa, com a apresentação de documentos do responsável e do aluno.

Programa representa promoção da educação no país

O Pé-de-Meia desempenha um papel crucial na promoção da educação e na redução das desigualdades sociais no Brasil.

Para muitos jovens, os incentivos financeiros significam mais do que uma ajuda pontual: eles representam a oportunidade de continuar estudando e melhorar a qualidade de vida de suas famílias.

Com mais de 4 milhões de beneficiários previstos para 2025, o programa se consolida como uma das principais políticas públicas voltadas à educação de jovens em situação de vulnerabilidade.

Ao democratizar o acesso à educação e incentivar o aprendizado, o Pé-de-Meia reforça seu compromisso com o futuro do país.