Parcelamento de IPVA libera documento na hora; veja como funciona

Regularize seu IPVA parcelando no cartão e obtenha o documento do veículo imediatamente. Veja como funciona o serviço e onde acessar.

Motoristas com débitos de IPVA podem regularizar a situação parcelando os valores no cartão de crédito e emitindo o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) imediatamente.

A opção, oferecida desde 2018, facilita o pagamento para quem busca alternativas mais acessíveis. O serviço está disponível por meio de empresas credenciadas junto ao Detran e segue regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Para utilizar essa modalidade, é importante simular o pagamento em diferentes empresas, pois as taxas e os juros aplicados podem variar. O objetivo é garantir que o condutor escolha a melhor condição financeira disponível, seja no Portal de Serviços do Detran ou em unidades presenciais.

Saiba como parcelar o IPVA no cartão de crédito e emitir o CRLV na hora. Entenda as regras e vantagens desse serviço. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o parcelamento do IPVA no cartão?

Os débitos podem ser parcelados diretamente com operadoras de cartão de crédito credenciadas. O contribuinte paga a dívida total ao Detran, enquanto as parcelas são direcionadas à operadora escolhida.

Após a confirmação do parcelamento, o condutor já pode emitir o CRLV, desde que não existam outros impeditivos, como multas ou bloqueios financeiros.

Aliás, a facilidade tem se tornado popular entre os condutores. Segundo a gerente de Orçamento e Finanças do Detran-DF, Viviane Pereira Lopes, a adesão ao serviço é alta e contribui para reduzir a inadimplência, tornando a regularização mais acessível e prática.

Aproveite e confira:

Onde realizar o parcelamento?

O parcelamento está disponível em diversos canais, oferecendo flexibilidade aos contribuintes. As opções incluem o Portal de Serviços do Detran, que permite o pagamento online, e o atendimento presencial em unidades do Detran-DF. Confira os locais de atendimento:

Sobradinho

Paranoá

Planaltina

Recanto das Emas

Taguatinga

Gama

Depósito de veículos da Asa Norte

Postos do Na Hora

Quais são as regras para o parcelamento?

O serviço segue a Resolução nº 697/2017 do Contran e a Portaria nº 53/2018 da Secretaria Nacional de Trânsito. Essas normas determinam que os contribuintes possam dividir os débitos com o cartão de crédito por meio de empresas credenciadas.

É importante verificar se não há outras pendências legais ou financeiras antes de solicitar a liberação do CRLV.

A modalidade é uma alternativa para motoristas que desejam manter seus veículos regulares sem comprometer o orçamento, dividindo os custos em parcelas.

Segundo o Detran-DF, o parcelamento tem se mostrado eficaz para atender a diferentes perfis de condutores, ajudando a reduzir o número de inadimplentes.

Como simular e escolher a melhor opção?

Antes de confirmar o parcelamento, é recomendável simular o pagamento em diferentes empresas credenciadas, uma vez que as taxas de juros aplicadas podem variar.

A simulação pode ser feita diretamente com as empresas listadas no site do Detran. Essa etapa garante que o contribuinte escolha a condição mais vantajosa para sua situação financeira, evitando custos desnecessários.

Ao regularizar o IPVA com o parcelamento, o motorista tem acesso imediato ao CRLV, o que facilita a circulação do veículo e evita multas ou apreensões. Além disso, a quitação dos débitos é feita de forma prática e segura, beneficiando tanto os usuários quanto o Detran.