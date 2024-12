Motoristas podem calcular o IPVA 2025 via app; confira como funciona

IPVA 2025: calcule o valor do imposto com a ferramenta do Super App Gringo. Veja como funciona e conheça as opções de pagamento.

Para quem quer se preparar para o pagamento do IPVA 2025 sem surpresas, o Gringo, Super App com mais de 20 milhões de usuários, oferece uma ferramenta prática e confiável: a calculadora de IPVA.

Disponível no aplicativo e no site, a funcionalidade ajuda os motoristas a estimarem o valor do imposto com base em informações precisas, facilitando o planejamento financeiro.

A calculadora utiliza a Tabela Fipe, referência nacional para valores de veículos, além das alíquotas estaduais de IPVA, que variam conforme o estado e a categoria do veículo. Com poucos cliques, o motorista pode acessar uma estimativa segura do valor que deverá ser pago no início do próximo ano.

Motoristas já podem estimar o valor do IPVA 2025 com a calculadora do Gringo. Simples e segura, ela ajuda no planejamento financeiro. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona a calculadora de IPVA 2025 do Gringo?

A funcionalidade oferecida pelo Gringo foi criada para simplificar o processo de consulta e cálculo do IPVA. O motorista só precisa acessar o Super App ou o site ( https://gringo.com.vc/ ), inserir os dados do veículo, como modelo e ano de fabricação, e pronto: o valor estimado aparece em instantes.

Base de cálculo: a estimativa considera o valor do veículo pela Tabela Fipe e a alíquota do IPVA definida pelo estado.

a estimativa considera o valor do veículo pela e a alíquota do IPVA definida pelo estado. Disponibilidade: a calculadora já está ativa para todos os estados atendidos pelo Gringo, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia, entre outros.

a calculadora já está ativa para todos os estados atendidos pelo Gringo, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia, entre outros. Simplicidade e segurança: a interface intuitiva do aplicativo garante que qualquer motorista consiga utilizar a ferramenta com facilidade.

Além de calcular o IPVA, o Super App oferece a opção de resolver débitos veiculares e acompanhar o licenciamento completo no mesmo lugar, tornando o processo ainda mais prático.

Formas de pagamento no Super App Gringo

Outra funcionalidade que torna o Gringo uma opção interessante para motoristas é a variedade de formas de pagamento disponíveis.

O Super App permite que o IPVA seja pago à vista ou parcelado, oferecendo flexibilidade para quem precisa dividir os valores. Confira as opções:

Pix: pagamento rápido e direto.

pagamento rápido e direto. Cartão de crédito: possibilidade de parcelar o IPVA em até 12 vezes.

possibilidade de parcelar o IPVA em até 12 vezes. Boleto bancário: alternativa tradicional para quem prefere não usar cartão ou Pix.

Além disso, o aplicativo conta com uma função de lembrete, que avisa o motorista sobre a proximidade do vencimento do IPVA. A funcionalidade ajuda a evitar atrasos e possibilita aproveitar descontos oferecidos para pagamentos à vista.

Estados atendidos pelo Gringo

A calculadora de IPVA 2025 já está disponível nos estados onde o Gringo atua, incluindo: