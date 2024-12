Mulher filmada no avião: entenda a polêmica após recusa de trocar de lugar

Entenda o caso da passageira que foi filmada e xingada por não trocar de lugar no avião. Veja o que dizem as partes envolvidas na polêmica.

Uma das histórias que mais movimentou a internet recentemente foi o caso de Jennifer Castro, uma passageira que se recusou a trocar de lugar com uma criança em um voo.

A situação, filmada por outra passageira, viralizou rapidamente nas redes sociais e gerou debates sobre quem estava certo.

O vídeo mostra Jennifer sentada em seu lugar no avião enquanto outra mulher questiona por que ela não trocou de assento com uma criança que chorava. A seguir, entenda todos os lados dessa história e os desdobramentos.

Jennifer Castro foi exposta em vídeo após se recusar a trocar de lugar no avião. Saiba quem gravou, o que diz a mãe da criança e mais. (Foto: reprodução).

O que foi filmado?

Como mencionado, o vídeo mostra Jennifer sentada em seu lugar no avião enquanto outra mulher questiona por que ela não trocou de assento com uma criança que chorava.

A legenda do vídeo, publicada inicialmente no TikTok, dizia: “Minha mãe encontrou uma pessoa sem empatia com criança”. Ao fundo, é possível ouvir o som do choro da criança.

Jennifer, no entanto, manteve-se no lugar, com fones de ouvido, sem responder às reclamações. Sua atitude viralizou, e ela foi chamada de “diva” nas redes sociais, ganhando mais de 1 milhão de seguidores. Apesar disso, as imagens foram gravadas sem o seu consentimento, o que gerou ainda mais controvérsia.

Aproveite e confira:

Quem gravou o vídeo?

Inicialmente, muitos acreditaram que a mulher que discutiu com Jennifer era a mãe da criança. No entanto, em entrevista ao portal Leo Dias, a advogada Eluciana, de 54 anos, assumiu ter feito a gravação. Ela explicou que sua filha de 24 anos postou o vídeo, mas que a intenção inicial era cobrir o rosto de Jennifer.

Após o vídeo viralizar, Eluciana e sua filha passaram a receber mensagens de ódio, algo que, segundo ela, fugiu completamente do controle. “Eu não quis expor a Jennifer dessa maneira, mas a situação tomou proporções inesperadas. Estou preocupada com a segurança da minha família”, afirmou.

O que disse a mãe da criança?

Aline, mãe do menino de 4 anos que protagonizou a birra, também se manifestou. Ela esclareceu que não teve relação com a gravação ou com as ofensas dirigidas a Jennifer.

“Quero deixar claro que nunca pedi para trocar de lugar e nem gravei nada. Estava tentando acalmar meu filho e colocá-lo no assento correto”, explicou.

Aline relatou que a criança estava incomodada por não poder sentar ao lado da avó, mas enfatizou que isso não justifica o comportamento inadequado. Ela também lamentou que sua família tenha sido alvo de ataques online por conta do mal-entendido.

O que disse Jennifer Castro?

Jennifer, por sua vez, deu sua versão dos fatos no programa Encontro, da TV Globo. Ela explicou que, ao embarcar, encontrou a criança sentada em seu lugar e pediu educadamente para que ele saísse. Apesar de a criança já ter outro lugar na janela, fez birra por querer sentar ao lado da avó.

Jennifer afirmou que não aceitou trocar de lugar e que, durante o desembarque, ainda foi insultada pela mulher que gravou o vídeo.

“Ela continuou me xingando quando fomos pegar as malas, dizendo ‘Agora você levanta, né? Sua imbecil’”, contou. Jennifer também informou que está tomando medidas legais contra a exposição que sofreu.