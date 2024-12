Auxílio de R$ 700 começa a ser pago a inscritos no CadÚnico nesta semana

Beneficiários do CadÚnico recebem valores de até R$ 700 com Bolsa Família e Auxílio-gás. Confira as datas de pagamento e quem tem direito ao benefício.

A partir desta terça-feira (10), beneficiários inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) começam a receber valores referentes ao Bolsa Família e ao Auxílio-gás.

Os pagamentos, que podem ultrapassar R$ 700 para algumas famílias, seguem até o dia 23 de dezembro e estão divididos conforme o Número de Identificação Social (NIS).

Os dois programas exigem a inscrição no CadÚnico, mas possuem critérios diferentes. Para o Bolsa Família, é necessário que a renda familiar por pessoa seja de até R$ 218. Já para o Auxílio-gás, o limite de renda é de até meio salário mínimo por pessoa.

Este mês, 20,7 milhões de famílias estão cadastradas no Bolsa Família, enquanto o Auxílio-gás beneficia cerca de 5 milhões de lares.

Valores pagos aos inscritos no CadÚnico

Os valores pagos em dezembro incluem a soma dos benefícios de cada programa. Enquanto o Bolsa Família oferece uma quantia variável de acordo com o perfil da família, o Auxílio-gás segue um valor fixo.

Bolsa Família

Valor médio : R$ 682 por família, composto por: R$ 600 fixos para todas as famílias beneficiadas. R$ 150 adicionais para cada criança de 0 a 6 anos. R$ 50 adicionais para: Crianças acima de 7 anos. Jovens de até 18 anos. Gestantes. Bebês de até 6 meses.

Auxílio-gás

Valor fixo : 100% da média nacional do preço do botijão de gás de 13 kg.

Valor estimado: Entre R$ 100 e R$ 105.

Os valores são acumulativos, possibilitando que algumas famílias recebam mais de R$ 700, dependendo do número de integrantes e das condições específicas.

Calendário de pagamentos

Os pagamentos seguem o cronograma organizado pelo final do NIS. Para famílias que residem em cidades com decretos de calamidade pública, os valores foram antecipados e pagos já no dia 10 de dezembro. Para os demais, as datas seguem o cronograma abaixo:

Número final do NIS Data de pagamento 1 10 de dezembro 2 11 de dezembro 3 12 de dezembro 4 13 de dezembro 5 16 de dezembro 6 17 de dezembro 7 18 de dezembro 8 19 de dezembro 9 20 de dezembro 0 23 de dezembro

Como consultar o benefício?

Para verificar se tem direito aos valores, o responsável pela família pode acessar os canais disponibilizados pela Caixa Econômica Federal ou o site oficial do programa. É necessário ter em mãos o CPF ou o NIS.

Site oficial da consulta : www.caixa.gov.br

: www.caixa.gov.br Aplicativo Caixa Tem: Disponível para download em dispositivos Android e iOS.

Além disso, os valores podem ser sacados diretamente nos caixas eletrônicos, lotéricas ou correspondentes bancários, mediante apresentação de documento de identificação.

O Cadastro Único é a porta de entrada para diversos benefícios sociais no Brasil. Ele reúne informações sobre as famílias de baixa renda, permitindo que programas como o Bolsa Família e o Auxílio-gás cheguem a quem realmente precisa. É fundamental manter o cadastro atualizado para continuar recebendo os benefícios.