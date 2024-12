Abono salarial do PIS/PASEP terá novas regras em 2025; confira os detalhes

Mudanças no PIS/PASEP podem cortar trabalhadores da lista de beneficiários. Entenda as novas regras e veja como isso pode afetar os pagamentos em 2025.

O abono salarial do PIS/PASEP é uma renda extra aguardada por muitos trabalhadores brasileiros. O benefício, que pode chegar a até um salário mínimo, é pago anualmente para trabalhadores formais com vínculo de emprego e tem regras únicas.

No entanto, mudanças estão a caminho e poderão afetar quem recebe esse recurso a partir de 2025. A saber, as alterações fazem parte de um pacote de ajustes promovido pelo Governo Federal, que busca equilibrar as contas públicas.

Além do PIS/PASEP, outros programas como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Bolsa Família também estão sendo reformulados, com novas regras que podem alterar a vida de muitos beneficiários.

O que muda no PIS/PASEP?

Atualmente, o abono salarial é direcionado a trabalhadores que recebem até um salário mínimo mensal. Com a proposta de alteração, o limite será ampliado para R$ 2.640 já em 2025. Confira os principais pontos das mudanças previstas:

Por que essas mudanças estão sendo propostas?

O Governo Federal busca ajustar os gastos públicos, e programas como o PIS/PASEP estão sendo revistos como parte dessa estratégia.

A ideia é tornar o benefício mais direcionado às pessoas com menor renda, reduzindo o número de beneficiários ao longo do tempo.

Enfim, as mudanças ainda estão sendo discutidas no Congresso Nacional, mas especialistas apontam que há grande chance de aprovação ainda neste ano, o que fará com que as novas regras entrem em vigor já em 2025.

A expectativa é que, com o passar dos anos, o programa seja mais restrito, beneficiando apenas os trabalhadores de baixa renda.

E os pagamentos em 2024?

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2024, referente ao ano-base 2022, começou em 15 de fevereiro e vai até 27 de dezembro.

Atualmente, o saque é feito conforme o mês de nascimento do trabalhador. Para ter direito ao benefício, é necessário atender a requisitos como estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos 5 anos, ter trabalhado por 30 dias no ano-base e ter recebido, em média, até dois salários mínimos mensais.

Veja as datas: