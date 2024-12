Auxílio-Gás de dezembro: confira se o seu nome está na lista de beneficiários

Auxílio volta este mês com valor atualizado. Veja como consultar o benefício, quem pode receber e as datas de pagamento

A última parcela do Auxílio-Gás de 2024 será paga entre os dias 10 e 23 de dezembro, acompanhando o calendário do Bolsa Família.

O benefício, que atende cerca de 5,5 milhões de famílias, garante um alívio financeiro para a compra do botijão de gás de 13 kg. Nesta parcela, o valor médio será de R$ 104, definido com base nos últimos seis meses de preços nacionais apurados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Famílias de municípios em situação de calamidade pública, como no Rio Grande do Sul, terão o pagamento antecipado, permitindo que recebam no primeiro dia de liberação. O repasse será realizado diretamente nas contas vinculadas ao aplicativo Caixa Tem, como ocorre com o Bolsa Família.

Auxílio-Gás começa no próximo dia 10 – Crédito: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Auxílio-Gás é destinado a famílias do CadÚnico

O Auxílio-Gás é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda per capita mensal de até meio salário mínimo (R$ 660 em 2024). Também têm direito aquelas com integrantes que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Para garantir a inclusão no programa, o governo adota critérios rigorosos, priorizando famílias com menor renda, maior número de integrantes e dados atualizados no CadÚnico nos últimos 24 meses.

Além disso, mulheres vítimas de violência doméstica sob medidas protetivas de urgência possuem prioridade no recebimento do benefício.

Como saber se você está na lista?

É possível consultar o Auxílio-Gás pelo aplicativo Bolsa Família, disponível para Android e iOS, ou pelo telefone 111, da Caixa Econômica Federal. No aplicativo, basta fazer login, selecionar a opção “Benefícios” e verificar as parcelas disponíveis.

Aproveite e confira também:

Calendário de pagamentos do Auxílio-Gás em dezembro

O pagamento segue o mesmo cronograma do Bolsa Família, utilizando o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) para definir as datas de liberação. Confira o calendário de dezembro:

NIS final 1: 10 de dezembro

10 de dezembro NIS final 2: 11 de dezembro

11 de dezembro NIS final 3: 12 de dezembro

12 de dezembro NIS final 4: 13 de dezembro

13 de dezembro NIS final 5: 16 de dezembro

16 de dezembro NIS final 6: 17 de dezembro

17 de dezembro NIS final 7: 18 de dezembro

18 de dezembro NIS final 8: 19 de dezembro

19 de dezembro NIS final 9: 20 de dezembro

20 de dezembro NIS final 0: 23 de dezembro

Famílias têm até 180 dias para sacar o benefício. Após esse período, o valor é devolvido ao governo federal.

Auxílio-Gás é pago na íntegra

O valor do Auxílio-Gás corresponde a 100% da média nacional do preço do botijão de gás de 13 kg, calculada pela ANP. A análise considera os valores praticados nos seis meses anteriores à data do pagamento.

Em dezembro, o valor será de R$ 104, refletindo as oscilações recentes do mercado de gás no Brasil.

O benefício é uma iniciativa que busca mitigar o peso do gás de cozinha no orçamento das famílias de baixa renda. Para garantir que o recurso chegue aos mais necessitados, o governo realiza revisões periódicas no CadÚnico e nas condições de elegibilidade.

Como sacar o Auxílio-Gás?

O saque do Auxílio-Gás pode ser realizado de várias formas:

Caixa Tem: O aplicativo permite o pagamento de contas e transferências. Agências da Caixa Econômica: Basta apresentar o cartão do programa e um documento oficial com foto. Lotéricas e Correspondentes Caixa Aqui: O saque pode ser feito com o cartão e senha.

Manter os dados atualizados no CadÚnico é fundamental para evitar bloqueios ou suspensões no benefício.

Histórico e importância do Auxílio-Gás

O Auxílio-Gás foi criado em 2021 para ajudar famílias de baixa renda a adquirir o gás de cozinha, essencial para a alimentação. Desde sua implementação, o programa contribui para aliviar o impacto do aumento dos preços do gás no orçamento doméstico.

Com o repasse bimestral, o Auxílio-Gás promove inclusão social e segurança alimentar, especialmente em regiões onde o custo do botijão de gás é elevado. O programa se consolidou como uma importante política pública de assistência às famílias mais vulneráveis do país.

Ferramenta indispensável para famílias vulneráveis

O Auxílio-Gás é uma ferramenta indispensável para muitas famílias brasileiras, especialmente em períodos de alta nos preços do gás de cozinha.

Com o pagamento da última parcela de 2024, o governo reforça seu compromisso em garantir o acesso ao gás e melhorar a qualidade de vida das populações mais vulneráveis.