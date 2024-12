Fim do benefício GRÁTIS no Nubank: o que muda em 2025?

Nubank anuncia o fim de benefício em 2025. Veja como isso afeta os clientes e alternativas para economizar com o serviço.

A partir de janeiro de 2025, o Nubank encerrará um dos seus serviços, deixando de oferecer a assinatura gratuita do serviço para os clientes.

A notícia pegou muitos usuários de surpresa, já que o benefício incluía descontos exclusivos e outras vantagens que faziam parte do dia a dia de quem utiliza o serviço.

Com o fim da parceria, os clientes que quiserem manter o acesso ao benefício terão que pagar pela assinatura. Atualmente, o serviço custa R$ 34,90 por mês.

A mudança pode gerar um impacto nos gastos mensais, especialmente para quem dependia do benefício como forma de economizar. Saiba mais!

Benefício será encerrado pelo Nubank. Descubra como a mudança impacta os clientes e confira dicas para reduzir custos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como será o cancelamento do benefício no Nubank?

O benefício do Rappi Pro para os usuários do Nubank será encerrado no dia 31 de dezembro de 2024. A partir dessa data, o custo da assinatura ficará por conta dos clientes que quiserem continuar usando o serviço de delivery.

Antes oferecido como parte das vantagens do cartão Ultravioleta, o benefício agora exigirá pagamento individual, o que pode resultar em aumento das despesas pessoais de muitos usuários.

Para os clientes que dependiam do Rappi Pro como parte de sua rotina, essa mudança reforça a necessidade de reavaliar os gastos e buscar alternativas que minimizem o impacto no orçamento mensal.

Quais alternativas os clientes do Nubank podem considerar?

Diante do fim do benefício, os usuários têm algumas opções para continuar economizando com serviços de delivery. Confira algumas estratégias que podem ajudar:

Explorar outros serviços de delivery: Existem outras plataformas que oferecem benefícios semelhantes ao Rappi Pro. Pesquisar opções pode render descontos ou vantagens exclusivas.

Aproveitar cupons de desconto: Muitos aplicativos e restaurantes disponibilizam cupons que podem reduzir os custos das entregas.

Participar de programas de fidelidade: Serviços que acumulam pontos a cada compra podem garantir descontos em pedidos futuros.

Comparar preços entre aplicativos: As tarifas podem variar bastante entre diferentes plataformas, então comparar antes de fazer o pedido é sempre uma boa ideia.

Dicas para economizar em pedidos de delivery

Mesmo sem o benefício do Rappi Pro, é possível continuar economizando nos pedidos de entrega. Veja algumas práticas que ajudam a manter o controle financeiro: