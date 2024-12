Como baixar figurinhas para WhatsApp e deixar suas conversas mais divertidas

Amplie sua coleção de figurinhas no WhatsApp com pacotes próprios e apps de terceiros. Veja o passo a passo para salvar e criar stickers personalizados.

As figurinhas, ou stickers, são uma maneira prática e divertida de expressar emoções e reações em conversas pelo WhatsApp.

Com tantas opções, elas se tornaram indispensáveis para muitas pessoas, substituindo mensagens de texto ou até áudios em momentos específicos. Seja para arrancar uma risada ou transmitir um sentimento, uma figurinha bem escolhida pode dizer tudo.

Com o WhatsApp oferecendo figurinhas estáticas e animadas, as possibilidades se multiplicaram. Se você quer aumentar seu repertório e ter sempre algo novo à mão, veja a seguir como baixar figurinhas diretamente no aplicativo ou por meio de outros recursos.

As figurinhas do WhatsApp podem ser baixadas direto no app ou por outros recursos. Confira como ampliar seu repertório de forma simples e rápida. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como baixar figurinhas no WhatsApp?

O WhatsApp tem pacotes próprios de figurinhas, que podem ser baixados diretamente no aplicativo. Apesar de simples, esse recurso pode ser o suficiente para quem quer algo prático e sem complicações. Para adicionar novas figurinhas, siga estes passos:

Abra uma conversa no WhatsApp e toque no ícone de emoji (no Android) ou de adesivo (no iOS), localizado na caixa de digitação.

(no Android) ou de (no iOS), localizado na caixa de digitação. Na aba de stickers, toque no ícone de ‘+’ no canto direito da tela.

no canto direito da tela. Navegue pelos pacotes de figurinhas disponíveis e toque no ícone de ‘+’ ou na seta ao lado de um pacote para adicioná-lo à sua conta.

ou na seta ao lado de um pacote para adicioná-lo à sua conta. As figurinhas do pacote escolhido aparecerão automaticamente no menu de stickers.

Que tal conferir?

Opções extras: figurinhas de aplicativos de terceiros

Se os pacotes básicos do WhatsApp não forem suficientes para você, existem aplicativos de terceiros que oferecem catálogos muito mais amplos.

O Sticker.ly, por exemplo, é uma ótima escolha. Ele não apenas traz uma enorme variedade de figurinhas, como também permite criar as suas próprias.

É possível transformar fotos em stickers personalizados ou até mesmo criar figurinhas animadas para deixar suas conversas ainda mais dinâmicas.

Caso queira explorar esse recurso, você pode conferir tutoriais sobre como criar suas figurinhas personalizadas com apps como o Sticker.ly. Eles são fáceis de usar e tornam o processo bastante divertido.

Como salvar figurinhas recebidas no WhatsApp?

Além de baixar pacotes prontos ou usar aplicativos externos, você também pode salvar figurinhas recebidas de contatos em suas conversas. Esse recurso permite que você amplie sua coleção de forma rápida e simples. Veja como fazer: