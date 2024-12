12 bancos que liberam empréstimo rápido para quem está negativado

12 opções de empréstimos para quem está negativado e precisa de dinheiro rápido. Conheça bancos confiáveis que liberam crédito de forma prática.

Conseguir crédito quando se está com o nome negativado é um desafio, mas não é impossível. Muitas vezes, situações inesperadas fazem com que a necessidade de dinheiro se torne urgente. Nesses casos, ter acesso a um empréstimo rápido pode ser a saída.

Ser negativado significa que seu CPF está registrado como inadimplente em órgãos de proteção ao crédito. Isso acontece quando dívidas não são quitadas dentro do prazo, o que reduz a confiança de instituições financeiras na concessão de novos créditos.

Apesar disso, existem alternativas que consideram a realidade dessas pessoas e oferecem condições para a liberação de dinheiro de forma prática e rápida. Confira a seguir.

Quem está negativado também pode ter acesso a empréstimos liberados na hora. Veja as melhores empresas para contratar com segurança. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quais as melhores opções de empréstimo para negativados?

Entre as opções mais acessíveis estão os empréstimos consignados, créditos com garantia e adiantamento de valores do FGTS.

Em síntese, esses empréstimos costumam ter características que facilitam a aprovação, como parcelas descontadas diretamente da folha de pagamento ou o uso de bens como garantia.

Além disso, muitas instituições permitem a contratação online, sem burocracia, com valores que podem ser liberados em poucas horas.

Dito isso, veja abaixo 12 opções práticas e seguras de empréstimo para negativado que liberam o valor rapidamente.

Santander

O Santander ( https://www.santander.com.br/ ) oferece o Crédito Consignado Setor Público e Privado, que permite parcelar o pagamento em até 12 anos. Isso ajuda a reduzir o valor das parcelas, tornando o empréstimo mais acessível para negativados.

Olé Consignado

A Olé Consignado ( https://www.oleconsignado.com.br/ ) é uma alternativa simples para quem está com o nome sujo. Ela oferece condições facilitadas para contratação de crédito consignado.

Sim Empréstimos

Com a Sim Empréstimos ( https://www.sim.com.br/ ), você pode contratar um crédito com garantia, aumentando suas chances de aprovação. As condições de taxas e valores liberados dependem da análise, mas é uma boa opção para empréstimo pessoal.

Banco BV

O Banco BV ( https://www.bv.com.br/ ) possibilita empréstimos com antecipação do saque-aniversário do FGTS, tudo feito online e sem complicações.

Atenção: o empréstimo FGTS estará disponível somente até 31 de julho de 2024.

SuperSim

Com a SuperSim ( https://www.supersim.com.br/ ), o valor do empréstimo é liberado rapidamente, quase como um Pix. A facilidade de contratação é alta, mas as taxas podem ser mais elevadas, então é bom avaliar com atenção.

Digio

A Digio ( https://www.digio.com.br/ ) se destaca com opções de crédito para negativados que utilizam o FGTS como base. É uma instituição confiável, ideal para quem busca soluções rápidas e acessíveis.

NoVerde

Se você prefere uma solução 100% digital, a NoVerde ( https://www.noverde.com.br/ ) pode ser a melhor escolha. O processo é simplificado e as condições são ajustadas para quem está negativado.

Consignado PicPay

O Consignado PicPay ( https://www.picpay.com.br/ ), antigo BX Blue, é indicado para aposentados ou servidores públicos. Ele oferece taxas de juros mais baixas e não exige abertura de conta.

Creditas

Na Creditas ( https://www.creditas.com.br/ ), você pode usar um veículo como garantia para aumentar as chances de conseguir o empréstimo. É uma alternativa segura para quem tem um bem disponível.

Itaú

O Itaú ( https://www.itau.com.br/ ) também permite a antecipação do saque-aniversário do FGTS para quem precisa de um crédito rápido. O valor é liberado de forma prática.

Geru

A Geru ( https://www.geru.com.br/ ) oferece crédito imobiliário com condições vantajosas em comparação a outros tipos de empréstimo. É ideal para quem busca um valor mais alto e prazos maiores.

Banco do Brasil

No Banco do Brasil ( https://www.bb.com.br/ ), você encontra a segurança de um banco tradicional com opções rápidas de crédito consignado. É uma das melhores alternativas para servidores e aposentados.

Como funciona o crédito para negativados?

Estar negativado significa que seu CPF está registrado como inadimplente nas instituições de proteção ao crédito. Isso acontece quando dívidas não são pagas no prazo. Apesar disso, algumas instituições oferecem opções como:

Empréstimo consignado : valor descontado direto da folha de pagamento.

: valor descontado direto da folha de pagamento. Crédito com garantia : uso de bens (imóveis ou veículos) como segurança.

: uso de bens (imóveis ou veículos) como segurança. Antecipação do FGTS: saque de valores disponíveis no fundo de garantia.

Passo a passo para conseguir um empréstimo: