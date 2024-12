Personalize o WhatsApp no Natal: dicas para deixar o app com a sua cara

Atualize seu WhatsApp com dicas para deixá-lo no clima natalino. Personalize o ícone, papel de parede e muito mais. Veja as opções disponíveis.

Com o Natal se aproximando, muitas pessoas procuram formas de trazer o clima festivo para o dia a dia, incluindo o WhatsApp.

O aplicativo oferece várias possibilidades de personalização que deixam o visual mais temático e alegre. Tanto usuários de Android quanto de iOS podem aproveitar essas opções para transformar suas conversas em uma experiência natalina única.

As personalizações disponíveis são práticas e, na maioria das vezes, gratuitas. Elas podem ser feitas diretamente no WhatsApp ou com o auxílio de aplicativos externos.

Desde a mudança do ícone até o agendamento de mensagens temáticas, há diversas maneiras de adaptar o mensageiro ao espírito natalino.

Entre no clima de Natal com essas 5 ideias fáceis para personalizar seu WhatsApp. Surpreenda seus amigos com mudanças temáticas e criativas. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

5 dicas para deixar o WhatsApp com a cara do Natal

A seguir, veja 5 dicas fáceis para deixar o seu WhatsApp com a cara do Natal e impressionar seus amigos e familiares.

1. Alteração do ícone do WhatsApp

Para usuários de Android :

Com o app Trocador de Ícone , você pode substituir o ícone do WhatsApp por imagens com temas natalinos. Basta selecionar uma foto salva no dispositivo ou capturar uma nova para personalizar o aplicativo com referências dessa época especial.

: Com o app , você pode substituir o ícone do WhatsApp por imagens com temas natalinos. Basta selecionar uma foto salva no dispositivo ou capturar uma nova para personalizar o aplicativo com referências dessa época especial. Para usuários de iOS:

Use a ferramenta de atalhos para mudar o ícone. No menu “+”, escolha a opção “Abrir App”, selecione o WhatsApp e clique em “Adicionar à Tela de Início”. Por fim, defina a imagem desejada para o ícone.

2. Atualização da foto de perfil

Trocar sua foto de perfil é outra maneira simples de entrar no clima. Aplicativos como ‘Molduras de Ano Novo’ (Android) e ‘Molduras de Natal’ (iOS) ajudam a criar montagens com mensagens festivas e brilhos.

Você pode adicionar frases como “Feliz Natal” ou até pequenos desenhos que remetam ao tema. Uma imagem personalizada faz toda a diferença para trazer o espírito de celebração ao seu perfil.

3. Personalização do papel de parede das conversas

Outra forma de transformar o WhatsApp é trocar o papel de parede das conversas. Veja como fazer:

Nas configurações do aplicativo, vá até “Conversas” e selecione a opção “Papel de parede”. Escolha uma imagem natalina da sua galeria ou capture uma nova foto para deixar as telas das conversas no clima da data.

4. Customização do avatar

Seu avatar também pode refletir o Natal. Para isso:

Acesse o menu “Configurações” e clique em “Avatar”.

Ajuste o visual adicionando fantasias ou acessórios como gorros de Papai Noel, roupas vermelhas ou enfeites natalinos.

5. Agendamento de mensagens temáticas

Enviar mensagens de Natal automaticamente é prático e deixa tudo mais organizado.