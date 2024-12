Assinatura gratuita do Nubank passará a custar R$ 24,90 por mês e clientes se irritam; veja

Nubank encerra assinatura gratuita e impõe nova cobrança a clientes. Saiba o que muda e como continuar usando o serviço.

Com as constantes mudanças no setor financeiro, é comum que bancos digitais ajustem seus serviços para acompanhar as necessidades do mercado. Essas alterações, porém, nem sempre são bem recebidas pelos usuários.

Recentemente, uma grande atualização realizada pelo Nubank, um dos bancos mais populares do Brasil, gerou forte repercussão, em especial entre aqueles que utilizam benefícios adicionais.

Na prática, a novidade anunciada promete impactar muitos de seus clientes. Em princípio, a mudança envolve um serviço bastante utilizado, que até então era oferecido como benefício gratuito para um grupo de usuários, mas que passará a ter uma cobrança fixa em breve.

Clientes do Nubank perdem acesso gratuito. Descubra quando o serviço será encerrado e veja as novas condições de adesão. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Mudanças no Nubank para 2025 custará R$ 24,90 por mês

Oferecendo diversas vantagens aos seus clientes, o Nubank têm se tornado uma opção cada vez mais atrativa. Todavia, mudanças em condições anteriormente oferecidas de forma gratuita podem causar frustrações e questionamentos.

Sem mais delongas, há pouco tempo, o Nubank anunciou mudanças que deixaram muitos clientes insatisfeitos. A assinatura gratuita do Rappi Pro, oferecida como benefício para alguns clientes, será encerrada.

O comunicado oficial já gerou reações negativas, sobretudo entre os usuários que aproveitavam as vantagens sem custos adicionais.

O serviço Rappi Pro, integrado às contas do Nubank, oferece benefícios como descontos em pedidos e entregas gratuitas em determinadas categorias.

Porém, a partir de janeiro de 2025, quem desejar manter o acesso às vantagens precisará pagar pela assinatura mensal de R$ 24,90.

O que muda na oferta do Nubank?

O serviço Rappi Pro gratuito será encerrado em dezembro de 2024 : atualmente, a facilidade é disponibilizada para clientes selecionados que utilizam a conta Ultravioleta.

: atualmente, a facilidade é disponibilizada para clientes selecionados que utilizam a conta Ultravioleta. A conta Ultravioleta : esse é o modelo premium do Nubank, conhecido por oferecer vantagens exclusivas, como maior cashback e benefícios em parceiros.

: esse é o modelo premium do Nubank, conhecido por oferecer vantagens exclusivas, como maior cashback e benefícios em parceiros. Critérios de adesão : o acesso ao serviço Rappi Pro não exigia comprovação de renda, mas dependia de uma seleção interna do banco.

: o acesso ao serviço Rappi Pro não exigia comprovação de renda, mas dependia de uma seleção interna do banco. Fim da gratuidade: a partir de janeiro de 2025, o benefício gratuito será substituído pela assinatura paga do Rappi Pro.

Como manter o serviço ativo?

Para continuar aproveitando o Rappi Pro, os clientes precisam aderir ao plano pago.