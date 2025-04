Aprenda como declarar carro no Imposto de Renda: é fácil!

Saber como declarar carro no Imposto de Renda pode ser o diferencial que vai salvar as finanças do declarante, já que qualquer omissão ou erro na declaração pode dar problema.

O Imposto de Renda é um tributo obrigatório que incide sobre os ganhos de pessoas físicas e jurídicas, variando conforme a renda anual do contribuinte. Muitas pessoas, aliás, não têm obrigação mas acabam fazendo apenas para receber a restituição.

Administrado pela Receita Federal, ele exige que determinados cidadãos prestem contas sobre seus rendimentos e bens, garantindo a conformidade com a legislação tributária. Declarar corretamente os bens, como imóveis e veículos, evita problemas com o Fisco e possíveis multas.

No caso de automóveis, a forma de declaração depende da situação de compra ou venda do bem. Quem não segue as regras pode ser penalizado, tornando essencial entender como declarar carro no Imposto de Renda. Afinal, o que acontece se não fizer isso?

Você ainda não sabe como declarar carro no Imposto de Renda? Veja o passo a passo simples. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiademanha.com.br

Afinal, devo declarar meu carro no Imposto de Renda?

A obrigatoriedade de declarar um veículo depende do perfil do contribuinte. Quem já se enquadra na exigência de entrega da declaração precisa informar todos os bens, incluindo carros, independentemente do valor. Pode ser o mais barato ou o mais caro: é obrigatório.

No entanto, quem não atingiu o limite de rendimentos tributáveis não precisa declarar apenas por possuir um veículo. O importante é seguir as diretrizes e manter a transparência na declaração. Para quem vendeu um automóvel, a Receita Federal estabelece regras adicionais.

Se a venda gerou lucro e o valor da transação superou R$ 35 mil, o contribuinte deve pagar imposto sobre o ganho de capital. Já quem vendeu por um valor inferior ao de compra apenas precisa registrar a transação sem recolher imposto. Essas regras ajudam a evitar problemas com o Fisco.

O seguro também é necessário?

Embora o seguro do carro seja uma despesa relevante, ele não precisa ser declarado no Imposto de Renda. O valor pago pelo seguro não é dedutível e, por isso, não altera a base de cálculo do imposto. Se você ainda tem, pode ficar despreocupado nesse momento.

No entanto, se o proprietário recebeu indenização por perda total do veículo, esse montante deve ser informado na ficha de “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”. Esse cuidado impede erros na declaração e reduz o risco de cair na malha fina.

Saiba como declarar carro no Imposto de Renda

Declarar um veículo corretamente exige atenção a detalhes como forma de aquisição e situação do bem. A Receita Federal disponibiliza um programa para preenchimento da declaração, facilitando o processo. Cada caso exige um procedimento específico, seja o carro financiado, comprado à vista ou vendido.

Financiamento

Quem adquiriu um veículo financiado deve informar apenas os valores já pagos. O bem deve ser registrado na aba “Bens e Direitos”, com o código 01 — “Veículo automotor terrestre”. O processo é simples quando você vai acompanhando com calma.

No campo de discriminação, é necessário detalhar o modelo, marca, ano, forma de pagamento e valor pago até o momento. O saldo devedor não deve ser incluído, pois não representa um patrimônio líquido do contribuinte, então pode deixar de lado.

Venda do veículo

A venda de um automóvel exige cuidados específicos na declaração. Se o valor da transação superou R$ 35 mil e gerou lucro, o contribuinte precisa calcular o ganho de capital e pagar imposto sobre a diferença. Nesse caso, a informação deve ser inserida na ficha “Ganhos de Capital”.

Já se não houve lucro, basta atualizar a aba de “Bens e Direitos” com os dados da venda, incluindo nome e CPF do comprador. Lembre-se de checar os dados várias vezes, porque até uma vírgula errada na declaração já pode dar problema com a Receita!

Compra à vista

Quem adquiriu um veículo à vista deve registrá-lo normalmente na declaração. O processo ocorre na aba “Bens e Direitos”, com a inclusão do código 01. No campo de discriminação, é necessário informar a data da compra, forma de pagamento, valor da aquisição e dados do vendedor.

Veja como declarar carro no Imposto de Renda: passo a passo

Acesse o programa da Receita Federal e vá até a aba “Bens e Direitos”;

e vá até a aba “Bens e Direitos”; Selecione o grupo “02 — Bens Móveis” e, em seguida, o código “01 — Veículo automotor terrestre”;

e, em seguida, o código “01 — Veículo automotor terrestre”; Preencha os detalhes do carro , como modelo, marca, ano, placa e Renavam;

, como modelo, marca, ano, placa e Renavam; Informe a forma de aquisição , se foi à vista, financiado ou recebido por doação;

, se foi à vista, financiado ou recebido por doação; No campo “Discriminação” , insira detalhes da compra ou venda, incluindo nome e CPF do vendedor ou comprador;

, insira detalhes da compra ou venda, incluindo nome e CPF do vendedor ou comprador; No campo “Situação em 31/12/2023” , coloque o valor pago pelo carro, sem atualizações por desvalorização;

, coloque o valor pago pelo carro, sem atualizações por desvalorização; Se houver ganho de capital , preencha a ficha correspondente e calcule o imposto devido;

, preencha a ficha correspondente e calcule o imposto devido; Caso o carro tenha sido doado, registre-o na ficha de “Bens e Direitos” e informe a transação na aba de “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”.

Prazo para declaração do Imposto de Renda 2025

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 termina no dia 30 de maio. A Receita Federal estima que 46,2 milhões de declarações sejam enviadas dentro desse período. O ideal é não deixar para a última hora, evitando erros e garantindo tempo para correções, caso necessário.

