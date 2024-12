Precisa de um novo cartão Bolsa Família? Aprenda como solicitar 2ª via de forma rápida e fácil

Perder o cartão Bolsa Família pode causar transtornos, especialmente para quem depende desse benefício para cobrir despesas básicas. O programa, que atende milhões de famílias em situação de vulnerabilidade, é uma importante ferramenta de apoio financeiro em todo o Brasil.

A boa notícia é que solicitar a segunda via do cartão é um processo simples e acessível, com opções que atendem diferentes necessidades. Seja por telefone, presencialmente ou pela internet, o beneficiário pode garantir a continuidade do acesso aos recursos.

É fundamental manter o Cadastro Único atualizado para evitar complicações durante a solicitação. Além disso, o prazo e as etapas variam conforme o método escolhido, o que torna essencial conhecer os detalhes de cada opção.

Cartão Bolsa Família é ferramenta importante para saque do benefício – Crédito: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Atualize seus dados antes de solicitar o novo cartão

Para receber a segunda via do cartão Bolsa Família, o primeiro passo é assegurar que as informações do Cadastro Único (CadÚnico) estejam corretas. Isso garante que o novo cartão seja enviado para o endereço certo, além de evitar atrasos ou bloqueios no benefício.

Como atualizar o CadÚnico

Acesse o portal oficial: Utilize o site do CadÚnico com seu CPF e senha cadastrados. Atualize suas informações: Verifique os dados pessoais, endereço e contatos. Faça as correções necessárias. Finalize o processo: Salve as alterações para que fiquem registradas no sistema.

Manter o CadÚnico em dia é essencial para assegurar o envio correto do cartão e a continuidade do pagamento dos valores mensais.

Métodos de solicitação da segunda via

Existem diferentes formas de pedir um novo cartão Bolsa Família. Escolha a que melhor se adapta à sua necessidade: telefone, presencial ou aplicativo.

Solicitação por telefone

O canal telefônico é uma opção prática e gratuita. Ligue para o 0800 726 0207, de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, ou aos sábados, das 10h às 16h.

Tenha em mãos os seguintes dados:

Nome completo do responsável familiar;

CPF e Número de Identificação Social (NIS);

Endereço atualizado.

Após o pedido, o novo cartão será enviado pelos Correios em até 30 dias úteis.

Solicitação presencial

Para quem prefere atendimento presencial, basta ir a uma agência da Caixa Econômica Federal ou a um correspondente bancário. Apresente um documento de identidade com foto e o número do NIS.

Ao optar pelo método presencial, você pode retirar o cartão diretamente na agência ou recebê-lo pelos Correios, conforme sua preferência.

Solicitação pelo aplicativo

O aplicativo Caixa Tem também possibilita a solicitação do novo cartão. Faça o login com seu CPF, clique em “Cartão Bolsa Família” e siga as orientações na tela para finalizar o pedido.

Rastreando o cartão e desbloqueando para uso

Após solicitar o cartão, é possível acompanhar o envio e realizar o desbloqueio para garantir o uso imediato do benefício.

Rastreamento do envio

Acesse o site dos Correios e utilize a opção de rastreamento de objetos.

Insira o CPF do titular para verificar o status da entrega.

Se houver problemas no rastreamento, entre em contato com o 0800 726 0207 ou procure uma agência da Caixa Econômica Federal.

Como desbloquear o novo cartão

O desbloqueio é obrigatório para utilizar o cartão, e pode ser realizado de diferentes formas:

Pelo telefone: Ligue para o 0800 726 0207 e informe os dados solicitados. Pelo aplicativo Caixa Tem: Acesse a área “Cartão Bolsa Família” e siga as instruções para ativação. Presencialmente: Vá até uma agência ou correspondente bancário com um documento de identificação.

Se o bloqueio foi causado por irregularidades no cadastro, será necessário comparecer ao CRAS para regularizar a situação antes do desbloqueio.

Atenção aos detalhes para garantir o benefício

Manter o cartão Bolsa Família em bom estado e os dados cadastrais atualizados é fundamental para evitar complicações. Além disso, sempre informe mudanças de endereço ou contato no CadÚnico para que os Correios entreguem o cartão corretamente.

Com processos simplificados e várias opções disponíveis, solicitar a segunda via do cartão é fácil e acessível. Seguir as orientações assegura que o benefício continue chegando à sua família, sem interrupções. Em caso de dúvidas, procure a Caixa ou o CRAS mais próximo.