Nubank inaugura ‘Casa Ultravioleta’ com wi-fi, lanches e diversos serviços grátis – veja como aproveitar

A fintech Nubank (nubank.com.br), conhecida por sua abordagem inovadora no mercado financeiro, lançou mais um serviço premium para seus clientes.

A Casa Nubank Ultravioleta, localizada no Parque Ibirapuera, em São Paulo, combina bem-estar e conveniência em um espaço exclusivo. Com serviços gratuitos, como wi-fi, lanches, e áreas de descanso, o local reflete o compromisso da empresa em oferecer experiências diferenciadas para seus usuários.

O ambiente foi pensado para promover conforto e suporte aos frequentadores do parque, seja para relaxar, praticar exercícios leves ou trabalhar. Além disso, o espaço integra design sustentável e funcionalidades que tornam a visita ainda mais agradável.

Casa Nubank Ultravioleta é inaugurada no Parque Ibirapuera – Crédito: international.nubank.com.br

Um espaço projetado para bem-estar e funcionalidade

A Casa Nubank Ultravioleta é muito mais do que um ponto de apoio no Parque Ibirapuera. Ela oferece quatro vestiários equipados com duchas privativas e itens de higiene, além de guarda-volumes para segurança.

Para quem busca um ambiente para trabalhar, há estações de coworking completas, com wi-fi gratuito, tomadas e carregadores sem fio, desenvolvidas em parceria com a WeWork (wework.com.br).

No deck externo, os clientes encontram espreguiçadeiras para relaxar, áreas destinadas a exercícios leves e até bebedouros para pets. Essa configuração faz do local uma opção ideal para quem deseja combinar momentos de lazer e produtividade em um ambiente acolhedor.

Design sustentável e agendamento exclusivo

O design da Casa Nubank Ultravioleta é assinado pelo Atelier Marko Brajovic (markobrajovic.com/pt-br), conhecido por projetos que aliam estética e sustentabilidade.

O espaço utiliza materiais reciclados e iluminação natural, reforçando o compromisso do Nubank com práticas eco-friendly. Essa abordagem reflete a conexão da empresa com tendências modernas e valores ambientais.

A entrada no espaço é feita mediante agendamento prévio. Os clientes devem gerar o Ultravioleta Pass pelo aplicativo do Nubank e escolher o horário disponível. Também é possível acessar a área ao escanear o QR Code na entrada, mas o cadastro na plataforma da WeWork é indispensável.

Quem pode aproveitar a Casa Nubank Ultravioleta?

O acesso à Casa é exclusivo para clientes do cartão Ultravioleta, o segmento premium do Nubank. A capacidade do local é limitada e sujeita à lotação, garantindo a tranquilidade e a qualidade do ambiente. Cada visitante tem um limite de permanência de até duas horas por dia.

Além dos titulares do cartão Ultravioleta, os clientes do Espaço Família ou que possuam cartões adicionais também têm direito a utilizar o local. A entrada de acompanhantes é restrita a um adulto por menor de idade, reforçando a exclusividade do espaço para o público-alvo da fintech.

Horários de funcionamento e outros benefícios

A Casa Nubank Ultravioleta está aberta de segunda a sexta-feira, das 6h às 21h. Nos finais de semana, o funcionamento é ajustado, com horário especial das 8h às 13h. Para maior conveniência, os clientes com NuTag podem aproveitar estacionamento gratuito com manobrista.

Outro diferencial que chama atenção é a possibilidade de aliar a experiência digital ao espaço físico. Essa integração reflete o conceito do Nubank de simplificar e aprimorar a jornada do cliente, colocando-o no centro das inovações da marca.

Uma estratégia além dos serviços financeiros

Mais do que uma comodidade, a Casa Nubank Ultravioleta é uma estratégia de branding que reforça o posicionamento do Nubank no mercado.

A iniciativa responde a uma demanda identificada por estudos, como o do Instituto Ipsos, que revelou o baixo tempo dedicado a autocuidado e atividades ao ar livre pelos brasileiros. Apenas 2% do tempo adulto é gasto com atividades ao ar livre, enquanto 7% é consumido no trânsito.

Com esse espaço, o Nubank não apenas oferece conveniência, mas também promove saúde, relaxamento e experiências significativas para seus clientes. A ação reflete a essência da marca: simplificar a vida das pessoas, conectando serviços de alto valor a momentos de bem-estar.